Poliklinik Hizmeti BAŞLADI

Hastane Başhekimi Uzman Dr. Mustafa Kozan da muayene yapacak, ‘Mesai Dışı’ Poliklinik hizmeti 17.00-19.00 saatleri arasında 182 MHRS randevulu hastalara hizmet verilecek. Poliklinik hizmeti vermeye başlayan uzman doktorlar, Dahiliye Polikliniğinde Başhekim Uzman Dr. Mustafa Kozan, Göz Polikliniğinde Op. Dr. Hakan Sağlam, Ortopedi ve Travmatoloji Polikliniğinde Op. Dr. Hilal Yağar, Op. Dr. Eyyüp Serdar Yalvaç, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniğinde Uzman Dr. Gülser Karakoç görev yapıyor. Başhekim Kozan, uygulamaya konulan hizmetin yoğun poliklinik hizmeti verilen bölümlerde Covid19 Pandemi sürecinden dolayı mesai saatleri içerisinde muayene olamayan ya da gündüz çalıştığı için fırsat bulamayan hastaların Yozgat Şehir Hastanesinde akşam 17:00-19:00 saatleri arasında düzenlenen ‘Mesai Dışı Poliklinik’ hizmeti ile tedavilerini yaptırabileceklerini aktardı. Kozan, ‘’Bu sayede hastalarımıza daha kaliteli hizmet sunmayı amaçlıyoruz. Randevu Almayı Unutmayın. Randevu almak isteyen hastalarımız 182 MHRS hattından ya da www.mhrs.gov.tr internet adresinden randevu alabilirler’’ dedi.