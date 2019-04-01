Plastik ve kanser konulu konferans

Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen konferansta konuşan Prof. Dr. Temel, kendisinin Sorgunlu olduğunu ve ilk kez Sorgun'da bir konferans verdiğini belirtti. Konferans öncesi bazı okulları dolaştığını ve öğrencilerle plastik üzerine sohbetler yaptığını ifade eden Temel, sıklıkla su içerken kullanılan pet şişelerin içinde sıcakta ayrışan 3, biraz daha fazla ısıda ayrışan 5 farklı kimyasal maddelerin ileride çok büyük sağlık problemlerine neden olabildiğini söyledi. Temel, besinlerin saklanmasında cam ve toprak kapların tercih edilmesi gerektiğini belirterek, "Plastik tabak, bardak, kaşık çatallar özellikle de sıcak yiyecekler ile kullanıldığında sağlığımız için tehlike yaratan maddeler açığa çıkmaktadır. Gün içinde kullanılan plastik bardak, çatal, kaşıklar da kansere neden olmaktadır. Her gün kullandığımız sayısız ürün, bardak, pet şişe, çatal, kaşık, suni köpükten yapılan kaplar, saklama kabı, oyuncaklar, kırtasiye ürünleri gibi şeylerde, Bisfenol A, ftalatlar, azo boyar maddeler, ağır metaller gibi maddeler içeriyor, yüksek ısıda gıda ve sıvılara nüfuz ediyor. Bu maddeler, triod, büyüme hormonu, östrojen ve testesteron hormonlarının üretimini azaltıyor. Plastiklerdeki bu hammaddeler obeziteye yol açıp, diyabet, astım kalp-damar hastalıkları ve karaciğer hasarına neden oluyor. Meme ve prostat kanseri riskini artırıyor" dedi.