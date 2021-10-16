PLASTiK HAYATLAR ANLATILDI

Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hamdi Temel, ‘Plastik Hayatlar ve Kanser’ konulu bir konferans verdi. Tıp Fakültesi konferans salonunda düzenlenen etkinliğe Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ferit Çiçekçioğlu ve öğrenciler katıldı. Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ferit Çiçekçioğlu, periyodik zaman dilimlerinde öğrencilerimizi farklı konu ve konuklarla düzenleyeceğimiz konferanslarla bilgilendirerek daha bilinçli hale gelmelerini sağlayacaklarını söyledi. Moderatörlüğünü Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. V. Ali Türksoy’un yaptığı konferansta, Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hamdi Temel, özellikle pandemi döneminde herkesin korona virüse odaklanması nedeniyle özellikle plastik ürünlerin kullanımının arttığına dikkat çekti. Plastik ürünlerin kullanımının artması dolayısı ile özellikle de sıcak yiyecek ve içeceklerin plastik kaplara konulması dolayısı ile çok fazla kimyasalların çözünerek vücudumuza geçtiğini vurgulayan Prof. Dr. Hamdi Temel, belli bir zaman sonra bu çözünen kimyasalların vücudumuzda etkileşimler yaparak zarar verebileceğini dile getirdi. Son yıllarda plastikler ve mikro plastikler ile ilgili çalışmaların arttığını belirten Temel, ‘’Ne yazık ki anne sütünden tutun, dışkılarda, bebeklerin plasentasında bile mikroplastiklerin bulunuyor. Belki şuan için bu mikroplastiklerin bir zararı görünmemektedir. Ancak yıllar sonra bu mikro plastikler vücutta birikerek nasıl bir zarar verebileceği kestirilememektedir. Plastikler çözünse ayrı dert çünkü toprağın, suyun ve havanın fiziksel ve kimyasal yapısını bozuyor. Çözünmese ayrı dert, hayvanlar yiyerek ölümlerine yaralanmalarına neden oluyor’’ dedi. Naylon poşetlerin vergilendirilmesi gerektiğini ilk vurgulayan bilim adamlarından biri olan Prof. Dr. Hamdi Temel ‘naylon aşkı öldürür’ kitabında neden plastik poşetlerin vergilendirilmesi gerektiğini detaylı bir şekilde anlattı. Temel, özellikle de siyah poşetleri hala kullananlar var ise bunların derhal imha edilmesi gerektiğini söyledi. Dünyada ilk defa pet şişelerde 5 tane kimyasal madde bulan Temel, yaşlıların, bebeklerin ve hamilelerin özellikle plastik kaplı ürünlerden şiddetle kaçınması gerektiğine de değinerek şişelere acilen geçilmesi gerektiğini belirterek konferansını sonlandırdı.