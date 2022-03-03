Planlamalar yapıldı

Şehir Hastanesinde belirli bir düzende yapılan kurul toplantısına Başhekim Uzman Dr. Mustafa Kozan’ın yanı sıra idari ekip ve hekimler katıldı. Yapılan kurul toplantısında Yozgat’ta Covid-19 vaka sayıları ve hastanede tedavi gören hasta sayıları değerlendirildi.

Toplantıda salgınla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar, hastanede alınan tedbirler, yapılan düzenlemeler, personel kat ve servis düzenlemeleri, hekim bazlı servis yatak sayıları gibi konularla ilgili planlamalar yapıldığını ifade eden Kozan, “Tüm dünyanın maruz kaldığı Covid-19 salgınından etkilenmiş olan insanlığın, özlem duyduğumuz sağlıklı günlere bir an önce kavuşması için elimizden geldiğince mücadele ediyoruz. En büyük temennimiz salgının en kısa süre içerinde bitmesi ülkemizin ve dünyamızın içerisinde bulunduğu bu zorlu pandemi sürecinden biran önce kurtulmasıdır. Değerli sağlık çalışanlarımız, hasta ve hasta yakınlarımızı korumaya yönelik toplantılarımız devam edecektir" ifadelerini kullandı.

