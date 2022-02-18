Planlama yapıldı

Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Mehmet Parlak başkanlığında, anne ölümleri ve gebelik yönetimi konusunda toplumu bilinçlendirmeye yönelik Yozgat’ta hizmet vermekte olan sağlık yöneticileriyle Acil Obstetrik Bakım Programı 1’inci Çekirdek Ekip Stratejik Planlama Grup Toplantısı yapıldı. Parlak, Acil Obstetrik Bakımın, gebeliğin başlangıcından doğum ve doğum sonrası ilk 42 gün içerisinde meydana gelen anne ve bebeğin hayatını tehdit eden, acil müdahale gerektiren durumlarda verilen hizmetlerin bütünü olduğunu belirterek, program hakkında bilgiler verdi. Toplantıda anne sağlığını iyileştirmek ve geliştirmek, anne mortalite ve morbidite oranlarını azaltmak, sağlık hizmetlerinin niteliğini ve ulaşılabilirliğini arttırmaya yönelik Acil Obstetrik Bakım Eylem Planı yapılıp kararlar alındı ve İl Sevk Haritası düzenlendi. •Sümeyye İlhan•