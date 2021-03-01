Yozgat Şehir Hastanesi’nden yapılan açıklamada, hastanenin açılışından itibaren İlaçlama ve Atık Hizmetleri olarak Sağlıkta Kalite Standartlarının gerektirdiği hükümlülükleri yerine getirildiğine vurgu yapıldı. Sirkülasyon alanları, hasta katları, otopark alanları, teknik hizmet alanları, dış bahçe alanı olmak üzere tüm hastane kampüs alanındaki oluşan her türlü atığın çevreye duyarlı şekilde bertaraf edildiği bildirildi. Haşere aktivitelerini önleyici hizmetlerin sunulduğu kaydedildi. Hastane kampüsü içerisinde hasta ve hasta yakınına konforun en iyisini sunulabilmek için tüm sağlık çalışanlarının desteği ile görevlerinin başında olan personele teşekkür edildi.