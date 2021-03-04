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Personele teşekkür

YOZGAT Şehir Hastanesi yönetimi, Kamu Özel Ortaklığı ile hizmetlerini 7/24 esasına dayalı olarak yürüten Merkezi Yardım Masası ve Veri Giriş personeline teşekkür etti.

04 Mart 2021 Perşembe 00:33
Personele teşekkür

Hastane yönetiminden yapılan açıklamada, Yozgat Şehir Hastanesi’nin açıldığı günden itibaren Merkezi Yardım Masası’nın 7/24 esasına göre hastane içi idari ve teknik hizmetlerinin aksamaması çalıştıkları hatırlatıldı. Yardım Masası görevlilerinin, talepleri, şikayetleri en kısa sürede gizlilik ilkesi çerçevesinde, şeffaf, anlaşılır, objektif, etkin, verimli bir şekilde tüm hizmet alanlarına aktarmak üzere hizmet verdiğinin altı çizildi. Sağlıkta Kalite Standartları’nın gerektirdiği hükümler çerçevesinde, güler yüzlü, temas edilen tüm hastaların memnuniyetine odaklı, Veri Giriş Personelinin, Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri ve gelişmiş teknolojik çözümleri ile hizmet vermeye devam ettikleri de kaydedildi. (Seyfettin Sağlam)

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Personele Teşekkür
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