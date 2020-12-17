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Personele takvim

YOZGAT Sağlık-Sen Şube Başkanlığı, Covit-19 salgını nedeniyle 7/24 görev yapan sağlık çalışanlarını her fırsatta ziyaret ederek, moral ve motivasyon desteğinde bulunmaya devam ediyor.

17 Aralık 2020 Perşembe 00:54
Personele takvim

Şube yöneticileri, İl merkezi ve ilçelerindeki sağlık kurumlarını ziyaret ederek, sağlık çalışanlarına ile bir araya gelip, sohbet ediyor, sorunlarını dinleyip, taleplerini alıyor. Ziyarette, yeni yıla özel takvim ve hediyelerini de kendilerine ulaştıran Sendika temsilcileri, iletilen sorunları ise yönetim kurulu toplantısına taşıyor.  maya devam ediyoruz. Emeği geçen bütün temsilcilerimize şahsım ve yönetim kurulum adına tek ederim. Sağlık-Sen Yozgat Şube Başkanı Atakan Erciyas, Türkiye korona virüs tehdidine karşı sağlık çalışanlarının fedakarca mücadele ettiğini, görevlerinin başında emek verdiğini kaydetti. Erciyas, ‘’Yeni yıla özel masa takvimlerimiz, duvar takvimlerimiz, masa sumenlerimiz, üyelerimize özel yaptırdığımız ajanda ve bonelerimizin merkez ve ilçe sağlık kurumlarımızda dağıtımlarını sürdürüyoruz’’ dedi.

Anahtar Kelimeler:
Personele Takvim
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