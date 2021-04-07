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Personele ilkyardım eğitimi

SORGUN ilçesinde belediye çalışanlarına yönelik eğitim programlarına temel düzey ilkyardım eğitimi ile devam edildi.

07 Nisan 2021 Çarşamba 00:43
Personele ilkyardım eğitimi

Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması, mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi, donanımlı personel ile her alanda hizmet vermek için 'önce insan sağlığı' diyerek temel düzey ilk yardım eğitimi alan belediye personelini ziyaret etti. Ekinci, personelin her alanda donanımlı olmaları ve karşılaşacakları zor durumlarda doğru alınan ilk yardım eğitimi ile fayda sağlamaları için bu eğitimi organize ettiklerini bildirdi. Ekinci, ‘’Belediyemiz toplantı salonunda 2 gün süren eğitim seminerlerinin ardından yetkililer eğitim alan personelimizi sınava tabi tutacaklar. Bu sınav sonrası hak edenler sertifikalarını alacaklar. İlkyardım konusunda hassasiyetin, toplumun tüm katmanlarına yayılmasını önemsiyoruz. Toplumun bu konuda bilgili olarak ilk yardım uygulaması çok önemlidir. İnşallah eğitimi alan personelimiz öğrendiklerini uygulayacak anları yaşamazlar. Ancak her ne olursa olsun bilinçli kurtarmacı olmak en önemlisidir" dedi. •Seyfettin Sağlam•

Anahtar Kelimeler:
Personele Ilkyardım Eğitimi
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