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Personel memnun

Yozgat Şehir Hastanesi yapmış olduğu programlar ile adından söz ettirmeye devam ediyor.

23 Şubat 2022 Çarşamba 00:52
Personel memnun

Şehir Hastanesi Başhekimliği tarafından düzenlenmiş olan çay saati programı yoğun ilgiyle sürdürülüyor. Düzenli olarak yapılan çay saati programın da bu hafta Başhekim Uzman Dr. Mustafa Kozan makamında Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Elif Tinel'i, Eğitim Birimi, Endoskopi Ünitesi, Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Birimi ve İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi çalışanlarını konuk etti. Yapılmış olunan programdan personelin oldukça memnun olduğunu dile getiren Kozan, "Personellerimizin daha kaliteli bir hizmet verebilmeleri ve daha rahat bir ortamda çalışmalarını sağlamak için çay saati programınları düzenliyoruz. Her hafta farklı birimlerin personellerini ağırlıyoruz. Onları mutlu görmek bizleride mutlu ediyor. Yapmış olduğumuz bu programlar ile personellerimizin daha kaliteli bir hizmet vermelerini ve daha rahat bir ortamda çalışmalarını sağlıyoruz" dedi.
Çay saatine katılan personeller ise samimi bir ortamda istek ve önerilerini ileterek Başhekim Mustafa Kozan'a teşekkür ettiler.

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