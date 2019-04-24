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Pastalı kutlama

YOZGAT il genelindeki sağlık kuruluşlarında görev yapan ebelerin günü kutlandı.

Pastalı kutlama

YOZGAT il genelindeki sağlık kuruluşlarında görev yapan ebelerin günü kutlandı.

24 Nisan 2019 Çarşamba 00:00
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Pastalı kutlama

Türk Sağlık Sen Yozgat Şube Başkanı Hayati Tuncal, ebeler günü nedeniyle hemşirelere yaş pasta ikramında bulunup, günlerini kutladı. Tuncal, ‘İnsanlık aleminin dünya hayatına açılan kapısının ilk şahitleri olan, Ebe arkadaşlarımızın Ebeler günü ve haftası kutlu olsun’ dedi. 
Doğum gibi hem kutsal hem zorlu bir işlem esnasında annelerimizin ve dünyaya gözlerini açan bebeklerin en büyük yardımcısının ebeler olduğunu hatırlatıldı. Ebelerin, doğum eylemini gerçekleştirmenin yanı sıra, doğum öncesi ve sonrasında da hem anne hem bebekle ilgili koruyucu tedbirler ve tıbbi önemler aldığının da altı çizildi. Doğum ağrıları çeken bir annenin sancılarını dindirmekle kalmayıp, ailenin en büyük mucizesinin gerçekleşmesinde kutsal görevlerini yerine getirdiğine vurgu yapıldı. 
 

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