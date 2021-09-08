Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1454.74
ALTIN
481.68
DOLAR
8.3494
STERLİN
11.5221
EURO
9.8964

PANDEMİYLE MÜCADELE İÇİN AŞI ŞART

Yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte çocukların aşılanması gündeme geldi.

08 Eylül 2021 Çarşamba 00:28
PANDEMİYLE MÜCADELE İÇİN AŞI ŞART

Dünya genelinde 12 yaşa kadar çalışmaların başlamasıyla birlikte ülkemizde de Sağlık Bakanlığı’nın kararıyla Türkiye’de 16 yaşından itibaren gençlerimizi aşılama kararı çıktı. 12 yaştan itibaren de altta yatan hastalığı olan çocuklara aşılama getirildi. Yeni eğitim döneminde pandemiyle mücadelede aşının şart olduğunu söyleyen Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı ve Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Serhat Ünal, “Biontech’in 12 yaşından itibaren güvenli ve etkili olduğuna dair yayınlanmış üçüncü faz çalışmaları var.  Sinovac aşısının üç yaştan on sekiz yaşa kadar güvenli ve etkili olduğunu gösteren ikinci faz çalışmaları da bitti.  Sağlık Bakanlığı’nın bildirimine göre Türkiye’de 16 yaşından itibaren gençlerimizi aşılama kararı çıktı. 12 yaştan itibaren de altta yatan hastalığı olan çocuklarda aşılama getirildi. Varyantların artması ile beraber, çocukluk yaşta da daha çok bulaşma başladı. ABD başta olmak üzere çocuk vakalarda artış oldu. Bizde de bir miktar kıpırdanma var. O nedenle, 12-16 yaş arası altta yatan ciddi hastalığı olanlar ve 16 yaş üstü herkesin aşılanması önemli” dedi. Ünal, “Eğitimde aksamalar olduğu zaman çok daha kötü sonuçlar oluşabilir. O yüzden ne yapıp edip yüz yüze eğitime devam etmemiz gerekiyor. Burada en öncelikli konu, aynı ortamda olanların sık sık aşılanması. Öğretmenler, servis şoföründen zili çalan memura kadar okul içerisinde ve etrafında olanlar, ebeveynler ve okulla ilişkisi olan, çocuğu okula gidenden başlamak üzere herkesin aşılanması lazım” diyerek Türkiye’de bu uygulamanın hız kazanması gerektiğinin altını çizdi.
Aşıyla birlikte yeni 
düzenlemelere de 
uyulması önemli 
Aynı zamanda Sabri Ülker Vakfı Bilim Kurulu Üyesi de olan Prof Ünal, ''Aşılanma tam bulaşmaya mani olmasa da bu tedbirlerin mutlaka elimizde olması lazım” diyerek MEB ve Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı genelgeye değindi. Okulların nasıl temizleneceği, hangi mesafede kaç metrekarede bir çocuğun olacağı, sıraların nasıl düzenleneceği,  kaç dakikada bir ne şekilde yemek yenileceği,  teneffüs aralarının nasıl değerlendirileceği, çocukların okula girerken nasıl kontrol edileceğini ve okul içerisinde maske takılması gibi önemli başlıkların kurallarla belirlendiğini söyleyen Ünal; “Kapalı ortamlarda maske mesafe hijyen kuralları çok ciddi bir şekilde denetlenecek. Bundan sonra da ilave tedbirler olursa onlar da gündeme gelebilir.   Aşılarda hâlâ çekinen vatandaşlarımız var. Şu anda şüpheye mahal yok. Büyük bir yangın devam ediyor ve bu yangının söndürmekteki en önemli araçlarımızdan biri aşı” dedi. Aşı olmama tercihinin kişilerin kendi hür iradesi olduğunu fakat aşılanmamış kişiler nedeniyle hastalığın yayılımının devam edebileceğine dikkat çeken Prof. Ünal, bunun giderek toplumsal bir soruna dönüşeceğini belirtti.  Prof. Ünal; “Kimseyi zorla aşı yaptırmak uygun değil ama aşı olmamış kişiler de okul örneğinden yola çıkarsak, ilave tedbirlerin alınması haftada iki defa PCR testleri ya da hızlı testlerle hastalığın olup olmadığını kontrol etmek ve olanları erken yakalayabilmek için bir ilave tedbir de yapılmak zorunda” açıklamasını yaptı. 

Anahtar Kelimeler:
PANDEMİYLE MÜCADELE İÇİN AŞI ŞART
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Poliklinik uygulaması
Poliklinik uygulaması
Ekip görev başında
Ekip görev başında
Çocuklarda uyku düzeni nasıl sağlanır?
Çocuklarda uyku düzeni nasıl sağlanır?
KIRSALDA AŞILAMA
KIRSALDA AŞILAMA
AŞI OLANA GEZi HEDiYE
AŞI OLANA GEZi HEDiYE
Hastaları ziyaret etti
Hastaları ziyaret etti
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim