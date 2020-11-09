Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1192
ALTIN
526.670
DOLAR
8.5315
STERLİN
11.0477
EURO
10.1291

Pandemide Sünnet olur mu?

Yozgat Şehir Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Necip Fazıl Aras, pandemi sürecinde erkek çocukları için en uygun, doğru şartlarda sünnetin nasıl ve nerede yapılacağı konusundaki merakı giderdi.

09 Kasım 2020 Pazartesi 00:32
Pandemide Sünnet olur mu?

YOZGAT Şehir Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Necip Fazıl Aras, genel anestezinin 4 yaş altındaki çocuklarda ilerde öğrenme güçlüğüne sebep olduğuna dair çalışmaların olduğunu hatırlatarak, pandemi sürecinde ameliyathanede ve üstelik genel anestezi altında yapılacak bir işlemin Covid-19 bulaşı açısından riski oldukça artırdığını, ailelerin bu konuda dikkatli olması gerektiğini söyledi.  Dr. Aras “Merkezimizde lokal anestezi ile poliklinik şartlarında en fazla iki ebeveyn eşliğinde ve pandemi önlemleri altında steril şartlarda sünnet yapmaktayız’’ dedi.  Dr. Aras, görevde oldukları süre zarfında zaten lokal anesteziyle, poliklinik şartlarında yaptıkları sünnet işlemini pandemi sürecinde de hijyen ve dezenfeksiyon önlemlerini daha da artırarak yapmaya devam ettiklerini bildirdi. Dr. Aras, ‘’Lokal anestezi sayesinde hastalarımız hastanede yarım saat gibi kısa bir süre bulunmakta ve hemen eve gönderilebilmektedir. Bu sayede en uygun şartlarda maksimum sayıda hastaya hizmet verme şansımız olmaktadır. Yaklaşık 15 ay gibi bir sürede 2 bin sünneti gerçekleştirdiğimiz geçtiğimiz günlerde, hem geleneksel hem tıbbi açıdan önemi tartışılmaz olan sünnet işlemini yeni normalde aynı kalitede yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Pandemide Sünnet Olur Mu?
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Demirer gururlandırdı
Demirer gururlandırdı
Covit1-19 ile savaşa devam
Covit1-19 ile savaşa devam
Hastanede yeni sistem
Hastanede yeni sistem
Sağlıkta değişim sürüyor
Sağlıkta değişim sürüyor
Doktorlar Tanıştı
Doktorlar Tanıştı
Bulaştırma süresi yarıya düşüyor
Bulaştırma süresi yarıya düşüyor
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim