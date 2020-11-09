Pandemide Sünnet olur mu?

YOZGAT Şehir Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Necip Fazıl Aras, genel anestezinin 4 yaş altındaki çocuklarda ilerde öğrenme güçlüğüne sebep olduğuna dair çalışmaların olduğunu hatırlatarak, pandemi sürecinde ameliyathanede ve üstelik genel anestezi altında yapılacak bir işlemin Covid-19 bulaşı açısından riski oldukça artırdığını, ailelerin bu konuda dikkatli olması gerektiğini söyledi. Dr. Aras “Merkezimizde lokal anestezi ile poliklinik şartlarında en fazla iki ebeveyn eşliğinde ve pandemi önlemleri altında steril şartlarda sünnet yapmaktayız’’ dedi. Dr. Aras, görevde oldukları süre zarfında zaten lokal anesteziyle, poliklinik şartlarında yaptıkları sünnet işlemini pandemi sürecinde de hijyen ve dezenfeksiyon önlemlerini daha da artırarak yapmaya devam ettiklerini bildirdi. Dr. Aras, ‘’Lokal anestezi sayesinde hastalarımız hastanede yarım saat gibi kısa bir süre bulunmakta ve hemen eve gönderilebilmektedir. Bu sayede en uygun şartlarda maksimum sayıda hastaya hizmet verme şansımız olmaktadır. Yaklaşık 15 ay gibi bir sürede 2 bin sünneti gerçekleştirdiğimiz geçtiğimiz günlerde, hem geleneksel hem tıbbi açıdan önemi tartışılmaz olan sünnet işlemini yeni normalde aynı kalitede yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.