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Pandemi süreci değerlendirildi

Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Prof. Dr. Hilmi Atazeven, Yozgat İl Sağlık Müdürlüğünü ziyaret etti, pandemi sürecinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

05 Ağustos 2020 Çarşamba 00:28
Pandemi süreci değerlendirildi

KAMU Hastaneleri Genel Müdürü Prof. Dr. Hilmi Ataseven, Yozgat İl Sağlık Müdürlüğüğünü ziyaret ederek, pandemi sürecindeki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin, Covit-19 ve Yozgat’ta yürütülen sağlık çalışmaları hakkında bilgiler aktardı. Bilgilendirme toplantısına Başhekim Uzm. Dr. Mustafa Kozan da katıldı. Sağlık Bakanlığı tarafından ‘kamu özel sektör iş birliği’ modeliyle 16 Ocak 2017 tarihinde hizmete açılan Yozgat Şehir Hastanesi, pandemi hastanesine dönüştürülmesiyle yeni tip korona virüsle mücadelede etkin rol aldı. 475 yatak kapasiteli hastanede 113 poliklinik, 18 ameliyathane, 16 negatif basınçlı oda, 70 yoğun bakım ünitesi bulunuyor. Hastanede 147 hekim, 758 yardımcı sağlık çalışanının yanında bine yakın özel sektör çalışanı görev yapıyor. 

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Pandemi Süreci Değerlendirildi
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