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Pandemi kurulu toplandı

YOZGAT Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mustafa Kozan başkanlığında toplanan Pandemi Kurulu, değerlendirmelerde bulundu.

11 Ocak 2021 Pazartesi 00:49
Pandemi kurulu toplandı

Toplantıya, hastanenin idari ekibi, hekimler katıldı. Kurul toplantılarında, yeni yılla birlikte azalan hasta sayısı ve salgınla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Hastanede alınan tedbirler, yapılan düzenlemeler, izolasyon takip çalışmaları, personel kat ve servis düzenlemeleri, hekim bazlı servis yatak sayıları gibi konularla ilgili planlamalar yapıldı. Başhekim Uzman Dr. Mustafa Kozan, ‘’Dileğimiz salgının kısa süre içerinde bitmesidir. Ülkemizin içerisinde bulunduğu bu zorlu pandemi sürecinde kıymetlilerimiz olan sağlık çalışanlarımız, hasta ve hasta yakınlarımızı korumaya yönelik değerlendirme kararları alacağımız toplantılarımız devam edecektir" dedi. 

Anahtar Kelimeler:
Pandemi Kurulu Toplandı
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