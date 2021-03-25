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Pandemi kurulu toplandı

YOZGAT Şehir Hastanesi 2021 Yılı 46. Pandemi Kurul Toplantısı Başhekim Uzman Dr. Mustafa Kozan başkanlığında bir araya gelerek, değerlendirmelerde bulundu.

25 Mart 2021 Perşembe 00:30
Pandemi kurulu toplandı

Hastanenin idari ekibi ve hekimlerin katılımıyla gerçekleştirilen kurul toplantısında, Yozgat İl genelinde artan vaka sayıları, salgınla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Hastanede alınan tedbirler, yapılan düzenlemeler, izolasyon takip çalışmaları, personel kat ve servis düzenlemeleri, hekim bazlı servis yatak sayıları gibi konularla ilgili planlamalar yapıldı. Hastaneye gelen hastaların mağdur olmaması için özellikli branşlar hariç MHRS randevu verme sürelerinin 10 dakikaya düşürülmesi kararlaştırıldı. Başhekim Uzman Dr. Mustafa Kozan, ‘’Dileğimiz salgının kısa süre içerinde bitmesi yönündedir. Ülkemizin içerisinde bulunduğu bu zorlu pandemi sürecinde kıymetlilerimiz olan sağlık çalışanlarımız, hasta ve hasta yakınlarımızı korumaya yönelik değerlendirme kararları alacağımız toplantılarımız devam edecektir’’ dedi.

Anahtar Kelimeler:
Pandemi Kurulu Toplandı
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