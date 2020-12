Pandemi Döneminde Vitaminlerin önemi

Eczacı Ayşen Dincer, pandemi döneminde yaşanılan stres artışı nedeniyle sağlık sorunlarının daha fazla arttığını belirtti. Bu dönemde özellikle yaşa ve cinsiyete özel ve uygun dozda hazırlanmış multivitaminlerin kullanımına dikkat çeken Dincer, içinde bulunduğumuz süreçte güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olmanın maske, hijyen ve sosyal mesafe kadar önem taşıdığını vurguladı. Dincer, Dünya Sağlık Örgütü’nün, bağışıklık sistemini güçlendirmek için D vitamini, B1, B2, pantotenik asit, B6, A, C ve E vitaminlerinden zengin beslenmek, ayrıca selenyum, demir, çinko ve magnezyum minerallerini de bu düzene eklemek gerektiğine dikkat çektiğini bildirdi. Dincer, bunların yanı sıra Omega 3 ve 9 yağ asitlerinin de gerekliliğinin altının çizildiğini anlattı. Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması 2010 verilerine göre bağışıklık için önerilen besinlerin tüketiminin yetersiz olduğuna vurgu yapan Eczacı Ayşen Dincer, “Dünya Sağlık Örgütü (WHO) günlük ihtiyacımız olan dozda vitamin mineral alabilmemiz, için günde minimum 5 porsiyon sebze ve meyve tüketmemizi öneriyor. Türkiye’de her 100 kişiden sadece 18’i yeterli miktarda yani günde üç porsiyon sebze tüketiyor. Her gün en az iki porsiyon meyve tüketenler ise sadece her 100 kişiden 15’i… Yumurta, et, kuru baklagil, süt ve süt ürünleri tüketimi de yetersiz kalıyor. Bu nedenle özellikle yoğun şehir hayatında stres altında yaşayan, egzersiz yapmayan ve sürekli hazır gıdalar tüketen bireylerde ciddi oranda vitamin eksiklikleri ortaya çıkabiliyor. Pandemi döneminde evde tükettiğimiz basit karbonhidratlar; börek, tatlı, pasta gibi gıdalar eklenince bağışıklık sistemimizin güçlü kalması için dışardan desteklenmesi daha önemli hale geliyor’’ diye konuştu. Dincer, bağışıklık sistemimizin çoğunluğu yapısında vitamin ve mineralleri barındıran enzimlerden, savunma hücrelerinden oluşan, hayatta kalmamız için kritik öneme sahip bir sistem olduğunu hatırlattı. Dincer, ‘’Vücudumuzu dışarıdan gelen serbest radikallere ve mikroplara karşı koruyan ve dış tehditlere bağlı olarak gelişecek sorunları ve fonksiyon kayıplarını engellemek ve hatta ölümü önlemek için çalışıyor. Covit-19 üst solunum yollarına tutunarak akciğer fonksiyonlarının bozulmasına sebep oluyor, bu nedenle bazı hastalarda süreç ölümle sonuçlanabiliyor. Kişinin bağışıklık sistemi güçlüyse hastalığın seyri daha hafif geçiyor, yoğun bakım sürecine ihtiyaç duyulmuyor’’ ifadelerini kullandı. Eczacı Aysen Dincer, tıpkı diğer enfeksiyonlarda olduğu gibi pandemi döneminde önemini doğru beslenme, düzenli uyku, yeterli derecede vitamin ve mineral alımıyla bağışıklığı güçlü tutmak için ekstra özenli davranmak gerektiğinin altını çizdi.