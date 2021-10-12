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Palyatif Günü

Yozgat Şehir Hastanesi’nde Dünya Palyatif Günü pasta kesilerek kutlandı.

12 Ekim 2021 Salı 00:42
Palyatif Günü

Dünya Palyatif Günü nedeniyle, Palyatif servis çalışanlarına Palyatif Bakım, Kronik Yara Bakımı, Nutrisyonel Destek, PEG, Nazogastrik işlemler hakkında eğitim verildi. Eğitim Hemşiresi Filiz Aksan, Diyetisyen Esra Uysal, Yara Bakım Hemşiresi Gülten Eyibil, Palyatif Sorumlu Hemşiresi Tuğba Altun Çiçek tarafından verilen eğitimler üç gün sürdü. Palyatif Bakım Hizmetlerinin, hastaların yaşam kalitesini arttırmak, hastalığa bağlı ortaya çıkan ağrı ve diğer sorunlarla baş etmelerini geliştirmek, hasta yakınlarına sorun çözme becerileri kazandırmak için kurulduğu hatırlatıldı. Başhekim Uzman Dr. Mustafa Kozan’ın da katılımı ile hasta ve hasta yakınları için pasta kesilerek kutlama yapıldı.

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