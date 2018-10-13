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Palyatif Günü anlatıldı

YOZGAT Şehir Hastanesi tarafından Palyatif Bakım haftası kapsamında, Palyatif bölümü hastaları ile görevli personeli program düzenlendi.

Palyatif Günü anlatıldı

YOZGAT Şehir Hastanesi tarafından Palyatif Bakım haftası kapsamında, Palyatif bölümü hastaları ile görevli personeli program düzenlendi.

13 Ekim 2018 Cumartesi 07:14
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Palyatif Günü anlatıldı

Şehir Hastanesi Palyatif Bölümünde yapılan program öncesinde konuşan Başhekim Aziz Ahmet Surel, Palyatif bakımın insanların genelde son kapı olarak gördüğünü söyledi. Bunun öyle olmadığını dile getiren Surel, ‘’Bizi arayıp bir hastamız var Yozgatlı, vefat edecek yapılacak bir şey yok diyorlar. Gurbette vefaat etmesin size gelebilir mi diye bizden yer istenilen hastalarımız var şimdi koç gibi geziyorlar. Palyatif kapanan kapıları açan bir yer layığı ile hizmet verilirse. Arkadaşlarımız gerçekten çok iyi hizmetler verdiler istedik ki bu hafta kutlayarak hem hastalarımız, hem hasta yakınlarımız hem de Palyatif personelimiz moral ve motivasyon olmasını istedik’’ dedi. İç Hastalıkları Uzmanı Doktor Burcu Candemir, Palyatif bakımın ne olduğu hakkında bilgiler verdi. Candemir dünya Palyatif Bakım Haftası nedeniyle bir farkındalık oluşturmak amacıyla toplandıklarını belirtti. Yozgat Şehir Hastanesi Palyatif Bakım Birimi olarak bir ekip olarak çalıştıklarını dile getiren Candemir, ‘’24 Yatak ile Palyatif hizmeti vermekteyiz. Yılbaşından bugüne kadar yaklaşık 400 hastaya Palyatif Bakım hizmeti verdik. Palyatif Bakım birimlerinde amacımız tüm hastalara ve hasta yakınlarına ciddi hastalıklar ile karşılaştıkları bu süreçte tüm süreç boyunca yanında olduğumuzu hissettirmek tüm toplumu da bu konuda bilinçlendirmektir’’ diye konuştu. Konuşmaların ardından Palyatif hastaları ile birlikte yapılan yaş pasta kesildi ve hastalar ile hasta yakınlarına ikram edildi.

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Palyatif Günü Anlatıldı
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