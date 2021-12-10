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Ozon, kupa ve akupunktur tedavileri

Kırşehir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi bünyesindeki Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi'nde ozon, kupa ve akupunktur uygulamalarıyla başta Kovid-19 rahatsızlığı geçirenler olmak üzere hastaların yaşam konforu artırılıyor.

10 Aralık 2021 Cuma 00:37
Ozon, kupa ve akupunktur tedavileri

 Halsizlik, yorgunluk, nefes darlığı, astım, tat, koku kaybı, fibromiyalji, migren, bel ve boyun ağrıları, diyabet ve cilt lezyonları gibi rahatsızlıklarda, hastalık türüne göre merkezde her ay ortalama 80-100 seans arası ozon, 50'şer seans da kupa ve akupunktur tedavileri uygulanıyor. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi'nde görev yapan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Hasan Esat Yücel, AA muhabirine, son dönemde popüler hale gelen geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarını aktif bir şekilde uyguladıklarını söyledi. Yücel, hastaların yaşam konforunda ciddi iyileşme gözlemlediklerini belirterek, "Bu tedavilere Kırşehir ve çevre illerden yoğun talep var. Aksaray, Nevşehir, Yozgat, Ankara'dan hastalarımız tedavi için gelmekte." dedi.

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