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Özel gibi 'Devlet Hastanesi'

30 Ocak 2017 Pazartesi 06:00
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Yozgat Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri İsmail Kurca, Yeni Şehir Hastanesi'nin, özel kalitesinde hizmet veren bir devlet hastanesi olduğunu belirterek, muayene ücretlerinde herhangi bir değişikliğin olmadığını açıkladı.

Özel gibi 'Devlet Hastanesi'
Yozgat Kamu Hastaneleri Birliğine bağlı 475 yataklı otel konforunda hizmet veren Yozgat Şehir Hastanesi bina ve hizmet kalitesi nedeniyle özel hastane algısı oluşturuyor. 
142 bin metre kare kapalı alana sahip olan hastane, bahçe dizaynı, bina düzeni, yürüyen merdivenleri ile Yozgat’ta Avrupa havası estiriyor.  Şehir Hastanesi özel hastaneleri aratamayacak devlet hastanelerinden ilkini oluşturuyor. 
Yozgat Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Op. Dr. İsmail Kurca yaptığı açıklamada şunları söyledi; “ Yozgat Devlet Hastanesi, yeni yapılan Yozgat Şehir Hastanesine taşınmasıyla sadece isim değişikliğine uğramış, işleyiş yine devlet hastanesindeki gibidir. Şehir Hastanemiz kamuya ait hastane olduğunu bir kez daha belirtmek isterim. Muayene ücretlerinde bir değişiklik bulunmamaktadır. Yaptığımız iş özelleştirme değil; vatandaşlarımızın 5 yıldızlı otel konforundaki hastanelerde daha kaliteli sağlık hizmeti alabilmesi için özel sektörün gücünden yararlanmaktır. Özel sektörden hizmet alımı devlet hastanelerinde yapılan bir uygulamadır. Özel sektör hizmet alımı hastanenin devlete ait olduğu gerçeğini değiştirmez. Tüm Yozgat halkımıza Yozgat Şehir Hastanesinin hayırlara vesile olmasını diler, tüm gönül rahatlığı ile hastanemizden sağlık hizmetlerinden yararlanabileceklerini hatırlatmak isterim. Halk arasında bir laf vardır Allah kimseyi hastaneye düşürmesin ama hastanesiz de bırakmasın. Hastalarımıza acil şifalar diliyorum” diye konuştu.

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