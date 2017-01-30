Özel gibi 'Devlet Hastanesi'

Yozgat Kamu Hastaneleri Birliğine bağlı 475 yataklı otel konforunda hizmet veren Yozgat Şehir Hastanesi bina ve hizmet kalitesi nedeniyle özel hastane algısı oluşturuyor.

142 bin metre kare kapalı alana sahip olan hastane, bahçe dizaynı, bina düzeni, yürüyen merdivenleri ile Yozgat’ta Avrupa havası estiriyor. Şehir Hastanesi özel hastaneleri aratamayacak devlet hastanelerinden ilkini oluşturuyor.