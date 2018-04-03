Otizmlilere destek klibi

Yozgat protokolü halk ve öğrenciler kamera karşısına geçerek otizmle ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla kamera karşısına geçti. Klipte Vali Yardımcısı Şükrü Çakır, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, Belediye Başkan Yardımcısı Talip Karslıoğlu, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdullah Neşeli, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Cahit Bekir Kayhan vatandaşlar ve öğrenciler rol kesti. Klipte, ’Otizmin farkındayız Onların Yanındayız, Otizme Mavi Işık Yakar mısınız?’ anonslarıyla otizme dikkat çekildi. Erdoğan Akdağ kampüsü girişinde toplanan Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırmalar Topluluğu öğrencileri, ellerindeki mavi balonları otistik çocuklar için gökyüzüne bıraktı. Topluluk Başkanı Ayşegül Yılmaz, topluluk olarak bu tarz farkındalık günlerinde etkinlikler düzenlediklerini söyledi. 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle otizmli çocuklara destek olmak amacıyla bir klip hazırladıklarını belirten Yılmaz, "Yozgat'ın ileri gelenleri ve halkıyla videolar çektik ve bir klip hazırladık. Bu kliple iki şey hedefliyoruz. İlki halkın otizme karşı farkında olması ikincisi ise otizmli aileleri var. O insanları bilinçlendirmek istedik. Çocuklarda otizm ilk üç yılda çıktığı için o yaşta çocuklar kendilerini anlatamadıkları için aileler verilen tepkileri yanlış yorumluyorlar ve o yüzden doktora başvurmuyorlar. O yüzden biz tıp fakültesi öğrencileri olarak onların doğru parçaları bulmaları için her zaman yanlarında olacağız" dedi.

Otizmin diğer engel gruplarından farkının erken tanı ve özel eğitimle bu sorunların aşılabiliyor olduğunu hatırlatan tıp fakültesi öğrencilerinden Filiz Köse, "Biz topluluk olarak kamuoyunu bilinçlendirmek için çaba sarf etmekteyiz. Farkındalık gününün kutlanan bir gün değil de otizmli bireylerin toplumsal sorunlarının paylaşıldığı bir gün olmasını diliyoruz" diye konuştu.

