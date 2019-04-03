OTiZME DiKKAT ÇEKiLDi

Sempozyum öncesi Ekin Çiftçi tarafından fotoğraf sergisi ve Halk Eğitim Müdürlüğü el sanatları sergisinin açılışı yapıldı. Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevinç Polat, yaygın gelişimsel bozukluklar içinde en bilinenin otizm olduğunu söyledi. Polat, Otizm tanısı olan çocukların ev, okul ve sosyal çevresi farklı boyutlarıyla etkilendiğinden bu çocukların innovatif yaklaşımlar doğrultusunda yaşamlarının kolaylaştırılması, topluma kazandırılmalarında multidisipliner bir yaklaşıma ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli de, otistik bireye sahip ailelerin ve otistik bireylerin artan ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmalar yaptıklarını kaydetti. Neşeli, ‘’Bu çocukların yaşam kalitelerini artırmak, toplumdaki temel hak ve özgürlüklerden faydalanmasını teşvik, temin etmek, toplumsal hayata diğer bireylerle eşit koşullarda tam ve etkin katılımlarını sağlamak için çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı ise, otizmli çocukların mutlaka eğitim sistemi içerisinde yer alması gerektiğini belirterek eğitimin otizmli bireyler için her şeyden önce tedavi anlamına geldiğini kaydetti. Rektör Prof. Dr. Salih Karacabey, dünyada her şey öncelikle insan için olduğunun altını çizdi. Yozgat Valisi Kadir Çakır ise, günümüz dünyasının en önemli kavramlarından birinin farkındalık kavramı olduğunu belirterek, toplumda otizme dikkat çekmek, toplumun farkındalık düzeyini artırmak ve otizmin hastalık değil farkındalık olduğuna dikkat çekti. Protokol konuşmalarının ardından Sosyal Hizmetler Merkezi'nin yürüttüğü Anadolu Gönüllüleri Hizmeti Programı kapsamında Yozgat Bozok Üniversitesi Toplum Gönüllüleri ile Yozgat Antes Müzik Gurubu tarafından mini konser düzenlendi. Program, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü programına katkı sağlayanlara plaket takdimi ve sempozyum sunumlarıyla sona erdi.

