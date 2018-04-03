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Otizm için yürüdüler

YOZGAT Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ‘Otizm Farkındalık Yürüyüşü’ düzenlendi.

Otizm için yürüdüler

YOZGAT Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ‘Otizm Farkındalık Yürüyüşü’ düzenlendi.

03 Nisan 2018 Salı 07:00
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Otizm için yürüdüler

Dünya Otizm Farkındalık Günü münasebetiyle düzenlenen yürüyüşe Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdullah Neşeli, kurum personelleri, öğrenci ve öğretmenler, otizmli bireyler ve vatandaşlar katıldı. Yozgat Lisesi önünden başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Alanı’nda sonlanırken, yürüyüş boyunca otizme dikkat çeken döviz ve pankartlar da kullanıldı. Otizmli bireylerin toplumsal yaşama katılımı konusunda farkındalığın ve duyarlılığı artırılması için yürüdüklerini söyleyen İl Müdürü Neşeli, “Bizler kurum olarak ilimizde otizm için eylem planı hazırladık. Bunu da 2019 yılı sonuna kadar devam ettireceğiz. Sorunları tespit ederek, ailelere desteğimizi göstereceğiz, kendilerine güç vereceğiz” dedi.
Yozgat Şehir Hastanesi Çocuk ve Ergen Psiyatrisi Ümit Işık ise ailelere uyarıda bulunarak, 16 aya kadar kelimesi olmayan, 24 aya kadar iki kelimelik cümle kurmayan her çocuğun çocuk ve ergen psikiyatristine gösterilmesi gerektiğini vurguladı. Ümit Işık, erken tanının önemine de değinerek “Otizm, çok önemli bir rahatsızlık. Yaşam boyu otizmle devam edilebilir. Erken tanıyla bir birey yüzde 20 ihtimalle düzelebilir” şeklinde konuştu.

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