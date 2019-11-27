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Orta Asya’ya da Rol Model

YOZGAT Şehir Hastanesi, ABD’de kurulmuş, kar amacı gütmeyen bir organizasyon olan,  ‘HIMSS’ ile kısaca adlandırılan Sağlık Bilgi ve Yönetim Sistemleri Topluluğu yetkililerinin denetimlerinden başarıyla geçerek elde ettiği ‘Seviye 7 Tam Dijital Hastane’ özelliğiyle Türkiye’ye ve dünyaya örnek olmayı sürdürüyor.

Orta Asya’ya da Rol Model

YOZGAT Şehir Hastanesi, ABD’de kurulmuş, kar amacı gütmeyen bir organizasyon olan,  ‘HIMSS’ ile kısaca adlandırılan Sağlık Bilgi ve Yönetim Sistemleri Topluluğu yetkililerinin denetimlerinden başarıyla geçerek elde ettiği ‘Seviye 7 Tam Dijital Hastane’ özelliğiyle Türkiye’ye ve dünyaya örnek olmayı sürdürüyor.

27 Kasım 2019 Çarşamba 04:04
Orta Asya’ya da Rol Model

Sağlık sektöründeki dijitalleşme çalışmalarına öncülük eden, bu kapsamda, Türkiye’nin ve dünyanın birçok yerinden sağlık çalışanlarına, doktorlara, öğretim görevlilerine, tıp dünyasına hizmet edenlere kapılarını açan Yozgat Şehir Hastanesi, son olarak Özbek ve Kazak sağlıkçıları ağırladı. Yozgat Şehir Hastanesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne bağlı olarak, Özbekistan'ın Buhara şehrinde kurulan İbni Sina Tıp Fakültesi ile deneyimlerini paylaştı. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve İbni Sina Tıp Fakültesi yetkililerinden oluşan heyetin katıldığı eğitim gezisinde, Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Op. Dr. İbrahim Akkurt meslektaşlarına hastane ve dijitalleşme süreçleri hakkında bilgi verdi. Başhekim Akkurt, hastaneyi gezen heyete, ‘Seviye 7 tam dijital hastane’ olmanın özelliklerinden bahsetti. Kazakistan’da da, Türkiye’de olduğu gibi kamu-özel ortaklığı sistemiyle, Astana kentinde hizmet veren 2 nolu Şehir Hastanesi’nin Başhekim Yardımcısı ve Baş Eczacısı da Yozgat Şehir Hastanesi’nin HIMSS 7 ve EMRAM uygulamaları hakkındaki tüm detayları yerinde inceledi. Dijitalleşmenin Avrupa’daki en üst noktası olan Yozgat Şehir Hastanesi’nin uygulamalarını yerinde görüp, yeni açılacak hastaneye de uyarlamak istediklerini kaydeden heyet Başhekimi Op. Dr. İbrahim Akkurt’tan uygulamadaki deneyimlerini dinledi. Akkurt, “EMRAM 7 seviyesi dediğimiz medikal kayıt uyum sistemi; elektronik olarak kaydettiğimiz verileri kullanarak daha sonra gelen hastalarımıza dair öngörü oluşturabilmekte ve erken tanı gerektiren hastalıklarda önceden tespit yapabilmekteyiz. Yani bir başka ifadeyle yapay zeka diyebiliriz. Örneğin tetkik sonuçları olumsuz geldiğinde hangi hastalıklar olabileceği konusunda, sistem, doktorumuza uyarıda bulunmakta, böylece sağlık çalışanları muhtemel bir hatadan korunmaktadır” dedi. Başhekim Opr. Dr. Akkurt, ‘Seviye 7’ uygulamasının aynı zamanda, hastane hiçbir şekilde kağıdın kullanılmadığı, tüm verilerin dijital ortamda yürütüldüğü, yönetildiği, dijital ortama aktarılan bu veriler sayesinde hastane ve hastaların her türlü verisinin anlık olarak takip edilebilen bir sistem olduğunu anlattı. 

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Orta Asya’ya Da Rol Model
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