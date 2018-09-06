Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 18°
az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
92791
ALTIN
253.685
DOLAR
6.5919
STERLİN
8.5091
EURO
7.6649

Organları üç kişiye umut oldu

AKDAĞMADENİ ilçesinde tatil için gittiği Sivas'ta otomobil çarpması sonucu ağır yaralanan ve beyin ölümü gerçekleşen 4 yaşındaki Turan Engin Çetin'in ailesi tarafından bağışlanan organları 3 kişiye umut oldu.

Organları üç kişiye umut oldu

AKDAĞMADENİ ilçesinde tatil için gittiği Sivas'ta otomobil çarpması sonucu ağır yaralanan ve beyin ölümü gerçekleşen 4 yaşındaki Turan Engin Çetin'in ailesi tarafından bağışlanan organları 3 kişiye umut oldu.

06 Eylül 2018 Perşembe 07:00
24 Okunma
Organları üç kişiye umut oldu

Akdağmadeni ilçesine bağlı Pazarcık ilçesinden ailesiyle Sivas'a giden 4 yaşındaki Turan Engin Çetin, caddeden karşıya geçerken, M.K. (40) idaresindeki 58 TZ 511 plakalı otomobil çarptı. Numune Hastanesi'ne kaldırılan minik Çetin'in önceki gün öğle saatlerinde beyin ölümü gerçekleşti. Hastane yönetimi organ bağışı için Turan'ın ailesi Muzaffer-Nazmiye Çetin çifti ile görüştü. Ailenin organ bağışını kabul etmesinin ardından Türkiye Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Merkezi ile irtibata geçildi. Gece saatlerinde Ankara Başkent Üniversitesi'nde gelen heyet yaklaşık 5 saat süren operasyonla karaciğer ve iki böbreği aldı. Minik Turan'dan alınan karaciğer ve böbrekler organ nakli bekleyen 3 kişiye umut olurken karaciğerin ve böbreğin bir tanesinin Ankara'da nakil bekleyen hastalara nakledileceği öğrenildi. Minik Turan'ın cenazesi, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde yapılacak otopsinin ardından defnedilmek üzere Akdağmadeni ilçesine bağlı Pazarcık köyüne götürüldü. 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
GURURLANDIK
GURURLANDIK
Beslenme eğitimin bir parçası
Beslenme eğitimin bir parçası
Kapalı böbrek ameliyatı
Kapalı böbrek ameliyatı
BiZiMKi DE YIKILACAK MI?
BiZiMKi DE YIKILACAK MI?
Günü kurtarıyorlar
Günü kurtarıyorlar
Kan bağışı kampanyası
Kan bağışı kampanyası

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim