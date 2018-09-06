Organları üç kişiye umut oldu

Akdağmadeni ilçesine bağlı Pazarcık ilçesinden ailesiyle Sivas'a giden 4 yaşındaki Turan Engin Çetin, caddeden karşıya geçerken, M.K. (40) idaresindeki 58 TZ 511 plakalı otomobil çarptı. Numune Hastanesi'ne kaldırılan minik Çetin'in önceki gün öğle saatlerinde beyin ölümü gerçekleşti. Hastane yönetimi organ bağışı için Turan'ın ailesi Muzaffer-Nazmiye Çetin çifti ile görüştü. Ailenin organ bağışını kabul etmesinin ardından Türkiye Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Merkezi ile irtibata geçildi. Gece saatlerinde Ankara Başkent Üniversitesi'nde gelen heyet yaklaşık 5 saat süren operasyonla karaciğer ve iki böbreği aldı. Minik Turan'dan alınan karaciğer ve böbrekler organ nakli bekleyen 3 kişiye umut olurken karaciğerin ve böbreğin bir tanesinin Ankara'da nakil bekleyen hastalara nakledileceği öğrenildi. Minik Turan'ın cenazesi, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde yapılacak otopsinin ardından defnedilmek üzere Akdağmadeni ilçesine bağlı Pazarcık köyüne götürüldü.