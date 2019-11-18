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Organ Bağışının önemi anlatıldı

YERKÖY Devlet Hastanesinde, Organ Bağışı Haftası nedeniyle organ bağışı standını açıldı.

Organ Bağışının önemi anlatıldı

YERKÖY Devlet Hastanesinde, Organ Bağışı Haftası nedeniyle organ bağışı standını açıldı.

18 Kasım 2019 Pazartesi 04:04
Organ Bağışının önemi anlatıldı

Hastanemiz Başhekim Yardımcısı Dr. Mahmut Küpeli, İdari ve Mali Hizmetler Müdürü Resul Sarpkaya, Sosyal Hizmet Uzmanı Merve Nur Sarı, Eğitim Hemşiresi Gözde Karabulut, hasta, hasta yakını ve hastane personelini Organ Bağışı hakkında bilgilendirdi. 3-9 Kasım arasında kutlanan Organ Bağışı Haftası dolayısıyla hastanesinin poliklinik servislerinin bulunduğu kata stant kuruldu. Hastaneye gelen hasta ve yakınlarına broşürler dağıtıldı. Bağış konusunda vatandaşlar bilgilendirerek, organ bağışında bulunmaya davet edildi. Ülkemizde yaklaşık 28 bin kişinin organ nakli beklediği de hatırlatılarak, bu kişilerin sağlıklarına kavuşmalarının tek yolunun organ nakli olduğuna vurgu yapıldı. 

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Organ Bağışının önemi Anlatıldı
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