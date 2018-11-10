ORGAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIYOR

YOZGAT il genelinde sağlık çalışanları ‘Organ Bağışı Haftası’ kapsamında ‘Hayatım Hayatın Olsun’ sloganı ile hastanelerde, okullarda organ bağışına dikkat çekmeye yönelik çeşitli etkinlikler yaptı. Yozgat Cumhuriyet Alanı’nda Videolarla Farkındalık çalışması yapılarak, vatandaşlara broşür dağıtıldı. Sağlık çalışanları vatandaşları duyarlı olmaya davet etti, sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla da dikkat çekmeye çalıştı. Sorgun İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Sorgun Devlet Hastanesinin organize ettiği Organ Bağışı Farkındalık Eğitimi, Türk Telekom Anadolu Lisesinde öğrenci ve öğretmenlere verildi. Yozgat’ta ise Organ ve Doku Nakli İl Koordinatörü Mehmet Duman tarafından Yozgat Şehitler Fen Lisesi’nde öğrenci ve öğretmenlere Organ Bağışında En Çok Merak Edilenler ve Farkındalık Eğitimi verildi. Organ Bağışı Haftası etkinlikleri kapsamında, Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü, ‘Bağışlanan her organ filizlenen bir hayattır’ radyo programı da düzenledi. Programda Yozgat Organ ve Doku Nakli İl Koordinatörü Mehmet Duman vatandaşların merak ettiği soruları cevapladı. Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin, “Sağlıklı olan her vatandaşın, gelecekte bir gün kendisi ya da bir yakını için organ nakli gerekebileceğini göz önünde bulundurarak, organ bağışında bulunması ve farkındalığın artırılması önemlidir. Ülkemizde 25 binden fazla organ bekleyen hasta var. Maalesef ki, o yoğunlukta organ bağışı yapılmıyor. Farkındalık çalışmalarıyla sayıların artığını da görmekteyiz. Ölümden sonra toprakta çürümeye terk edilen organlarımız, aslında yepyeni yaşamlara birer umuttur. Hastanelerimizde, okullarda stantlar açarak, eğitim verdik, yine şehrimizin meydanında videolar eşliğinde vatandaşlarımıza broşür dağıtıp, bilgi verdik, radyo programı düzenleyerek ilçe, köylerdeki vatandaşlarımıza ulaşabilmek için de çalışmalarımız oldu. Bu hafta etkinliklerde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarım ve bize yardımcı olan kurumlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

826 KİŞİ ORGANLARINI

BAĞIŞLADI

Sorgun İlçe Sağlık Müdürlüğü Organ Bağışı Haftası görevli doktoru Zehra Sert Akıllı, yaklaşık 500 öğrenciye organ bağışıyla ilgili konferans verdiklerini ifade etti. Akıllı, "Ülkemizde organ bağışları Sağlık Bakanlığı kontrolü ve denetiminde alınarak, 'Organ ve Doku Nakli Bilgi Sistemi'ne işlenerek, en adaletli ve şeffaf biçimde dağıtımı yapılmaktadır. Bu hafta içerisinde 200 kişi organlarını bağışladı. Bu yıl yapılan bağış sayısıysa 826'ya ulaştı" diye konuştu.