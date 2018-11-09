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Organ Bağışı Haftası

SORGUN Kaymakamı Mustafa Altınpınar, Organ Bağışı Haftası nedeniyle organlarını bağışladı.

Organ Bağışı Haftası

SORGUN Kaymakamı Mustafa Altınpınar, Organ Bağışı Haftası nedeniyle organlarını bağışladı.

09 Kasım 2018 Cuma 07:54
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Organ Bağışı Haftası

Makamında, organ bağışı görevlisi hemşire Sabiha Öcal tarafından doldurulan bağış formunu imzalayan Altınpınar, İslam'da asıl olanın insanı yaşatmak olduğunu ifade ederek, "Maide Suresi 32. Ayette 'Kim, bir cana kıymamış veya yeryüzünde fesat çıkarmamış birisini öldürürse, bütün insanları öldürmüş gibidir. Kim de birisinin hayatını kurtarırsa, bütün insanların hayatını kurtarmış gibi olur' denmiştir. İnsanlar, yaşamı boyunca insanlığa hizmet etmelidir. Öyle ki bu hizmetlerini organlarını bağışlayarak, öldükten sonra da devam ettirebilirler" dedi.

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Organ Bağışı Haftası
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