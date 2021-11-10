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Organ Bağışı anlatıldı

Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası nedeniyle vatandaşları bilgilendirdi.

10 Kasım 2021 Çarşamba 00:37
Organ Bağışı anlatıldı

İl merkezinde ve ilçelerde verilen eğitimlerle, açılan stantlarla vatandaşlara, öğrencilere ve personellere bilgiler verilerek, gönüllü olanların Organ Bağışı işlemleri yapıldı. Yozgat Şehir Hastanesi’nde de Organ Bağış Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi. Başhekim Uz. Dr. Mustafa Kozan Organ Bağış Standını ziyaret etti. Hastanenin konferans salonunda Organ Bağış Birim Sorumlusu Sağlık Memuru Mehmet Duman tarafından personellere bilgilendirme yapıldı. Başhekim Kozan, ‘’Her Bağış Hayat Kurtarır’’ sözünü hatırlatarak herkesi organ bağışı yapmaya davet etti.

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