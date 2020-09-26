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Onlar gerçek kahraman

Yozgat Bozok Üniversitesi, Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde görev yapan doktor ve sağlık çalışanlarının yoğun çalışma temposunu yansıtan fotoğraflar paylaştı.

26 Eylül 2020 Cumartesi 00:50
Onlar gerçek kahraman

YOZGAT Bozok Üniversitesi, Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde görev yapan doktor ve sağlık personelinin yoğunluğunu yansıtan fotoğrafları ‘Maskenin Ardındaki Kahramanlar’ başlığı altında paylaşarak, dolaylı olarak şiddete tepki verdi. Hayatlarını hiçe sayarak görev yapan sağlık çalışanlarının, yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ailelerinden ayrı yaşamak dahil her türlü fedakarlığa katlandıklarını vurgu yapıldı. ‘’O fedakarlık sahnesinde Üniversitemiz Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinin kahramanları da yer alıyor.  Üniversitemiz Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Enfeksiyon kliniği ve Kovid-19 servisinde görev yapan sağlık çalışanları diğer meslektaşları gibi korona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede yorgun ve bitkin de düşseler, uykusuz da kalsalar, saatlerce tulum içinde bekleyip, kıyıda köşede uyuklasalar da bu kutsal görevi en iyi şekilde icra etmeye çalışıyorlar’’ denildi. Onların meslek aşkı ve  Covid-19 hastalarına şifa olma çabasının en çarpıcı örneği de fotoğraf karesinde her şeyi anlattığına dikkat çekildi.  

Anahtar Kelimeler:
Onlar Gerçek Kahraman
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