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Onkoloji ve Hematoloji hastalarına hizmet

YOZGAT Şehir Hastanesi, son teknoloji cihazlar ve deneyimli bir sağlık ekibi ile hizmetini sürdürürken, hemotolaji ve onkoloji hastalarına da güvenli ellerde tedavi hizmeti sunmaya başladı.

Onkoloji ve Hematoloji hastalarına hizmet

YOZGAT Şehir Hastanesi, son teknoloji cihazlar ve deneyimli bir sağlık ekibi ile hizmetini sürdürürken, hemotolaji ve onkoloji hastalarına da güvenli ellerde tedavi hizmeti sunmaya başladı.

22 Ekim 2018 Pazartesi 07:00
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Onkoloji ve Hematoloji hastalarına hizmet

Hasta kabulüne başlayan Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr. Özgen Ahmet Yıldırım ve Dr. Melih Şimşek, kanser tedavisi gören hastaların artık başka illere gitmek zorunda kalmadıklarını söylediler. Yıldırım ve Şimşek, Yozgat Şehir Hastanesi’nde kanser tedavisinin, kemoterapiler, hedefe yönelik akıllı ilaç ve moleküller, immünoterapiler ile biyolojik tedaviler başarıyla gerçekleştirildiğini belirttiler. Dr. Yıldırım ve Dr. Şimşek, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de kanser vakalarının arttığını bu nedenle erken tanı ve tedavinin hayatı önem taşıdığına vurgu yaparak, “Kanserler, vücudun yapıtaşları olan hücrelerin kontrolsüz bir biçimde çoğalması sonucu oluşuyor. Her hastalıkta erken tanı önemlidir ancak, kanser vakalarında bu önem çok daha fazla hayatidir. Özellikle ailesinde kanser öyküsü bulunanların erken tanı için periyodik aralıklarla tarama yaptırmalarında büyük fayda vardır” diye konuştular. 
Tıbbi Hematoloji Uzmanı Dr. Fatma Aykaş ise, Yozgat Şehir Hastanesinde artık anemi, kanama bozuklukları, kemik iliği yetersizlikleri, lösemi, lenf kanseri ve hemofili gibi kalıtsal geçişli kan hastalıklarının tedavilerinin yapılabildiğini ifade etti. Hematolojik hastalıkların tedavisinin hayati önem taşıdığına dikkati çeken Aykaş, “Bu hastalıkların teşhis ve tedavisinin deneyimli bir ekip tarafından yapılması gerekmektedir. Kadromuzun yanı sıra son teknolojik cihazlarımız sayesinde hematoloji hastalarımız artık kendilerini güvende hissedebilirler” dedi.
Hematolojik hastalıkların teşhis ve tedavi seçeneklerinin son yıllarda büyük gelişme gösterdiğininin altını çizen Dr. Aykaş, tedavi oranının da hızla artmasının hastalar için büyük moral kaynağı olduğunu sözlerine ekledi.

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