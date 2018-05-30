Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 16°
parçalı az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
105113
ALTIN
190.006
DOLAR
4.5441
STERLİN
6.0251
EURO
5.2469

Okul Sağlığı programı

BOĞAZLIYAN İlçe Sağlık Müdürlüğü, ‘Okul Sağlığı Programı’ kapsamında değerlendirme çalışmaları için ilçedeki okulları ziyaret etti.

Okul Sağlığı programı

BOĞAZLIYAN İlçe Sağlık Müdürlüğü, ‘Okul Sağlığı Programı’ kapsamında değerlendirme çalışmaları için ilçedeki okulları ziyaret etti.

30 Mayıs 2018 Çarşamba 07:00
2 Okunma
Okul Sağlığı programı

Denetimler, Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan ‘Okul Sağlığı Hizmetleri İşbirliği’ protokolü kapsamında gerçekleştirildi. Denetimde, resmi ve özel okul/kurumlardaki öğrenci, okul çalışanları, velilerin, sağlığının korunması, geliştirilmesi, sağlıklı beslenme, hareketli yaşam konularında teşvik edilmesi, eğitimde hedeflenen kaliteye erişilebilmesi için sağlık şartlarının iyileştirilmesi, koruyucu tedbirlerin alınmasının amaçlandığı kaydedildi. Okul sağlığı çalışmalarında, Okulda sağlığın korunması ve geliştirilmesi programı uygulama kılavuzu doğrultusunda incelemeler yapıldı. " hazırlanarak hizmete sunulmuştur.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Doktorlar konferansa katıldı
Doktorlar konferansa katıldı
Hastaneye yeni servis
Hastaneye yeni servis
Normal Doğum oranı arttı
Normal Doğum oranı arttı
Kene öldürüyor
Kene öldürüyor
Ebelerin günü
Ebelerin günü
Yoğun Bakım Çalıştayı
Yoğun Bakım Çalıştayı

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim