Okul Sağlığı programı

Denetimler, Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan ‘Okul Sağlığı Hizmetleri İşbirliği’ protokolü kapsamında gerçekleştirildi. Denetimde, resmi ve özel okul/kurumlardaki öğrenci, okul çalışanları, velilerin, sağlığının korunması, geliştirilmesi, sağlıklı beslenme, hareketli yaşam konularında teşvik edilmesi, eğitimde hedeflenen kaliteye erişilebilmesi için sağlık şartlarının iyileştirilmesi, koruyucu tedbirlerin alınmasının amaçlandığı kaydedildi. Okul sağlığı çalışmalarında, Okulda sağlığın korunması ve geliştirilmesi programı uygulama kılavuzu doğrultusunda incelemeler yapıldı. " hazırlanarak hizmete sunulmuştur.