Öğrenme Güçlüğü Eğitimi

Gün içerisinde de, Sağlık Müdürlüğü tarafından Novada Alışveriş Merkezinde stant açılarak, vatandaşlara bilgi verildi, broşür dağıtıldı. Örs, ‘’Özgül öğrenme güçlüğü, dinleme, konuşma, okuma, yazma ve matematik yeteneklerinin kazanılmasında ve kullanılmasında önemli güçlüklerle kendini gösteren karmaşık bir bozukluk olup, okul çağı çocuklarındaki sıklığı en az yüzde 5'tir. Kabaca düşünüldüğünde her sınıfta mutlaka 1-2 çocukta disleksi yani okuma bozukluğu bulunmaktadır’’ dedi.