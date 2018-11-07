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Öğrenme Güçlüğü Eğitimi

YOZGAT İl Sağlık Müdürlüğü, Yozgat Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ile ortaklaşa velilere, İl Sağlık Müdürlüğü Çocuk Gelişim Uzmanı Şeyma Örs tarafından, çocukluk çağı ve ruhsal gelişimsel bozukluklar arasında yer alan ‘Çocuklarda Öğrenme Güçlüğü’ eğitimi verildi.

Öğrenme Güçlüğü Eğitimi

YOZGAT İl Sağlık Müdürlüğü, Yozgat Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ile ortaklaşa velilere, İl Sağlık Müdürlüğü Çocuk Gelişim Uzmanı Şeyma Örs tarafından, çocukluk çağı ve ruhsal gelişimsel bozukluklar arasında yer alan ‘Çocuklarda Öğrenme Güçlüğü’ eğitimi verildi.

07 Kasım 2018 Çarşamba 05:49
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Öğrenme Güçlüğü Eğitimi

Gün içerisinde de, Sağlık Müdürlüğü tarafından Novada Alışveriş Merkezinde stant açılarak, vatandaşlara bilgi verildi, broşür dağıtıldı. Örs, ‘’Özgül öğrenme güçlüğü, dinleme, konuşma, okuma, yazma ve matematik yeteneklerinin kazanılmasında ve kullanılmasında önemli güçlüklerle kendini gösteren karmaşık bir bozukluk olup, okul çağı çocuklarındaki sıklığı en az yüzde 5'tir. Kabaca düşünüldüğünde her sınıfta mutlaka 1-2 çocukta disleksi yani okuma bozukluğu bulunmaktadır’’ dedi.

Anahtar Kelimeler:
Öğrenme Güçlüğü Eğitimi
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