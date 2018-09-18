Öğrenci ve velilere uyarı

Öğrencilere kahvaltı uyarısı yapan Çocuk Gelişim Uzmanı Şeyma Kılınç velilere şöyle seslendi:

ÖĞRENCİLER için kahvaltı asla atlanmamalıdır. Sabah kahvaltısı, çocukların büyüme ve gelişiminde ne kadar önemli olduğu tartışma götürmez. Bunun nedeni ise akşam yemeği veya sonrasında alınan ara öğünle kahvaltı yapılan zamana kadar geçen süredir. Bu süre 8 saat ile 12-14 saat arasında seyreder. Açlık süresi uzun tutulan çocuklar algı problemleri yaşayabilir bu nedenle kahvaltı asla atlanmamalıdır.

En az kahvaltı yapmak kadar önemli bir hususta kahvaltı tabağının çeşitli besin öğeleri tarafından zenginleştirilmesidir. Yapılan araştırmalar, güne farklı gruplardan besinlerle hazırlanmış bir kahvaltıyla başlayan çocukların okul başarısının arttığını gösteriyor. İyi bir kahvaltı çocukların öğrenme sürecini ve beyin gelişimini de olumlu yönde etkiliyor. Kahvaltı yapan çocukların daha başarılı olduğu, derste konsantrasyon sorunu yaşamadıkları için karşılaştıkları problemleri daha kolay çözebildikleri, okul performanslarının fiziki performans da dahil olmak üzere daha uzun sürdüğü, dolayısıyla daha geç yoruldukları ve kas işlevlerinin daha iyi olduğu biliniyor.

Kahvaltı, muhakkak süt, yumurta, peynir gibi protein kaynaklarından oluşmalıdır. Bunun yanında gerekli vitamin ve mineralleri domates, salatalık, maydanoz gibi çiğ sebzelerden almalı, beynin çalışması içinse sağlıklı karbonhidratlardan tam tahıllı veya çavdar ekmeklerini tercih etmeliyiz. Kepek ekmeği çocuğunuzda var olan kansızlığı daha da arttırabilir, bu yüzden ekmek seçimlerinde de dikkatli olmak lazım.

KAHVALTIDA ŞEKER DERSTE UYKU YAPAR: Sofra şekeri, yani basit karbonhidratlar, kan şekerini hızla yükseltip düşürdüğü için kan şekerinin düşmesine neden olur. Bu durum ise çocukta dikkat eksikliği, konsantrasyon eksikliği ve uyku hali yaratır. Ders öncesi basit karbonhidrat içeren gıda (çikolata kaplı drajeler, şekerlemeler vs. ) tüketimi yanlıştır.

TARÇINLI SÜT ŞEKERİ DENGELER: Tarçının kan şekerini düzenleyici etkisi nedeniyle tarçınlı süt içilebilir. Bu, kan şekerinin düşmesini engeller ve konsantrasyonu artırır. Kan şekerinin hızla yükselip, düşmesine sebep olan tatlı, çikolata, hazır meyve suları yerine kan şekerini yavaş yükselten, ve düşük kalori içeren meyve, yoğurt, ayran gibi gıdalar tercih edilmeli. Çikolata, hazır meyve suları ve tatlı gibi gıdalar çocukta gereksiz enerji yapmasına yol açar ve ders dinleme, takip etmede zorlanma problemleri karşılaşılabilir.

MEYVELERİN KABUĞUNU SOYMAYIN: Çocukların ders aralarında kantinden bir şeyler almak istemesi normaldir. Ancak anne, çocuğunun sevdiği şeylerle dolu bir beslenme çantası hazırlarsa, kantine duyulan ilgi azalacak, daha kontrol edilebilir bir hale gelecektir. Evde ton balığı, ızgara köfte veya tavuk ile hazırlanabilecek sağlıklı sandviçler, iştahın dengelemesine yardımcı olacak, çocukların abur cubura yönlenmesini azaltacaktır.

Sade süt tüketmesini sevmeyen çocukların beslenme çantasına kısa bir süre için muzlu, kakaolu, meyveli sütlerden veya meyveli yoğurtlardan konulup sütü sevmesi sağlanabilir. Meyve sularının şeker içeriği oldukça yüksektir. Taze sıkılmış meyve suları haricindekiler tercih edilmemelidir. Meyveleri evde doğramadan beslenme çantasına koyarsanız vitaminleri kaybolmayacaktır. Kabuklu tüketilen meyvelerin iyice yıkanarak kabuğuyla birlikte yenmesi daha iyi olur. Kabuğundaki yüksek lif içeriğiyle sindirim sistemine katkı sağlar.

VE EN ÖNEMLİSİ SU: Sağlıklı bir yaşam için su tüketimi tartışılmaz bir konudur. İlkokul yaşlarında su tüketimi düzenli olmayan çocuklarda halsizlik, baş ağrısı uykusuzluk gözlemlenebilir. Bu dönem de günlük su alımı 1-3 litre arasında olmalıdır. Su tüketiminde zamanlama çok önemlidir çünkü örneğin uykudan önce alınan su çocuğun uyku kalitesini azaltabilir. Ya da ders başlangıcında alınan su 45 dakika içinde idrara çıkarabileceği için çocuk için olumlu olmayabilir. Bu noktada çocuğa su tüketimi konusunda zaman çizelgesi yapılabilir veya çocuğa bu konu anlatılarak alışkanlık haline getirilebilir. Özellikle uyandığına güne su ile başlayıp idrara çıkartılarak derse gönderilebilir öğle arası su tüketmesi sağlanabilir.

KEMİK GELİŞİMİ İÇİN KALSİYUM: Bu dönemde çocuğun kemik gelişimi için gerekli olan kalsiyumun da sağlanması önemlidir. Günlük ihtiyaç 800-1300 mg/ gün’dür.* Süt ve süt ürünleri bunu sağlayacak en önemli besin kaynaklarıdır. Ancak sadece sütten değil, yeşil yapraklı sebzeler, kuru baklagiller, kuruyemişler ve kılçığı ile yenilebilen balıklardan da sağlarız. Sadece kalsiyum alımı yeterli değildir. Kalsiyumun emilimi için yeterli D vitamini alımına da ihtiyaç vardır. Bunun için bol bol güneş ışığından faydalanmalı, yumurta ve balık tüketimine de ekstra özen gösterilmelidir.

AKŞAM YEMEĞİNİ İYİ PLANLAYIN: Sadece okul saatleri değil çocuğun tüm gün doğru beslenmesi önemlidir. Bu nedenle akşam yemeklerinde ne yediğine de dikkat etmek gerekir. Burada tavsiye eğer okulda yemek yeniyor ise okul mönüsüne uygun akşam tercihleri yapmaktır. Yani çocuğunuz öğlen okulda köfte yediyse akşam sebze yemeği yiyerek ihtiyacını karşılamış olur. Veya öğlen yoğurt yemediyse akşam sofrasında mutlaka yoğurt veya yemek sonrası süt ekleyerek günlük alması gereken süt – yoğurt grubu tamamlanmış olur” dedi.

