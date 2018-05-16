Ödüllerini aldılar

Yılın hemşiresi ve ebesi seçilenlere yönelik Ankara’da etkinlik yapıldı. Törende, Yozgat'ta yılın ebesi seçilen, Yozgat Merkez Toplum Sağlığı Merkezinde görev yapan Tuğba Yüksel, ve Yozgat Şehir Hastanesi’nde görev yapan Hemşire Rukiye Kıyak ödülünü Sağlık Bakanı Dr. Ahmet Demircan'ın elinden aldı.

Şefaatli ilçesinde ise Osman Sakallı isimli sürücü ‘yılın Şoförü’ seçildi. Şefaatli Kaymakamı Yücel Erdem, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası etkinlikleri kapsanıda Şefaatli Şoförler ve Otomobilciler Odası’nı ziyaret etti. Burada gerçekleştirilen törende, yılın şoförü seçilen Osman Sakallı’ya plaketi ile birlikte çeşitli ödüller takdim edildi.