Obeziteye dikkat çektiler

İl Sağlık Müdürlüğünce Dünya Yürüyüş Günü nedeniyle sağlıklı yaşam yürüyüşü etkinliği düzenledi.

Yürüyüşe Yozgat İl Sağlık Müdürü Fatih Şahin, kurum personeli, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Yimpaş Alışveriş Merkezi önünden başlayan yürüyüş, Kent Park’a kadar devam etti.

Kent Parkta sonlanan yürüyüşün ardından İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürüyüşe katılan vatandaşlara su ve elma ikramı yapıldı.

İl Sağlık Müdürü Fatih Şahin, Dünya Yürüyüş Günü münasebetiyle yürüdüklerini belirtti.

Obezitenin yıllar içinde toplumda görülme sıklığı artan ve tedavisi yaşam boyu süren bir hastalık olduğuna dikkat çeken Şahin, “Çocuk ve gençlik döneminde ortaya çıkan obezitenin, gelecekte bu bireylerde birçok sağlık sorununun ortaya çıkmasına neden olacağı düşünülmektedir. Obezitenin önlenmesi, vatandaşların sağlıklı yaşaması ve fiziksel aktivitelerini arttırmaları amacıyla sık sık yürüyüşler yapıyoruz. Farkındalıkların artmasını hedeflerken, daha sağlıklı ve hareketli bir yaşam tavsiyelerinde bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.



