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OBEZiTE UYARISI

YOZGAT Şehir Hastanesi’nde obezite tedavisi için sunulan seçenekler arasında bilişsel davranışçı grup terapisi yöntemiyle kilo verme programının da yer aldığı kaydedildi.

OBEZiTE UYARISI

YOZGAT Şehir Hastanesi’nde obezite tedavisi için sunulan seçenekler arasında bilişsel davranışçı grup terapisi yöntemiyle kilo verme programının da yer aldığı kaydedildi.

17 Eylül 2019 Salı 00:00
OBEZiTE UYARISI

Yozgat Şehir Hastanesi Psikiyatri uzmanı Psikoterapist Dr. Nihan Coşkun, obezitenin birçok hastalığı da beraberinde getiren önemli bir sağlık sorunu olduğunu belirterek,  “Bu sağlık sorunları arasında astım, hipertansiyon, diyabet, kalp damar sorunları, kardiyolojik hastalıklar, uyku apnesi, bazı kanser türleri, felç, karaciğer yağlanması yer alabiliyor” dedi.
Obezitenin gelişiminde sosyal, davranışsal, kültürel, fizyolojik, genetik ve metabolik etkenlerin rol aldığını belirten Psikoterapist Dr. Coşkun, giderek artan obezite sorununun medikal çözümünde multidisipliner yaklaşımların önemine dikkati çekti. Dr. Coşkun, tedavi için diyet, egzersiz, davranış değişikliği tedavisi, tıbbi tedavi, farmakolojik ve cerrahi tedavi gibi yaklaşımların hastanın durumuna göre belirlendiğine vurgu yaptı. Psikoterapist Dr. Coşkun, “Obezitenin nedeni ve sonuçları birden fazla tıp disiplinini ilgilendirmektedir. Bu nedenle bu konu ile ilgilenirken ilk aşamada obeziteye neden olabilecek tıbbi hastalık ya da ilaç tedavisinin var olup olmadığını tespit etmek ve bunu elden geldiğince kontrol altına almak çok önemlidir. Obeziteye neden olan sebepler arasında kilo almaya yönelik davranışlarımız ve bu davranışlarımızın altında yatan işlevsel olmayan düşünce tarzımız yatmaktadır. Bilişsel davranışçı terapi (BDT) ile kişinin kilo vermesini engelleyen ve/veya kilo verdikten sonra kilosunu korumasına engel olan düşünce ve davranışlarını tespit edip, bunların daha işlevsel ve sağlıklı olanlarıyla değiştirilmelerini sağlamak amaçlanmaktadır” diye konuştu.
Dr. Coşkun, programa başvurmak için endokrinoloji ve psikiyatri polikliniklerinden muayene sırası alınması gerektiğini, talebin doktora bildirilmesinin yeterli olduğunun da altını çizdi. Coşkun, ‘’Ön değerlendirme için yönlendirilecek, yeme alışkanlıklarınızı daha iyi anlamamız için bir takım formlar doldurduktan sonra kaydınızı gerçekleştirebileceksiniz. Gruplar yeterli katılımcı sayısına ulaştığında ise grubun yeri ve saati konusunda bilgilendirileceksiniz’’ ifadelerini kullandı.
 

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