Obezite uyarısı

Çözüm Koleji Okul Hemşiresi Mine Dalaslan, diyabet ve obezite konularında öğrencileri bilgilendirdi.

Diyabet hastalığının obezite ile paralel gittiğini belirten Çözüm Koleji Hemşiresi Mine Dalaslan, öğrencilerin obeziteden korunmak için düzenli egzersizin yanı sıra, şekerli ürünler ile cips ve kola gibi ürünlerden de uzak durmaları gerektiğine dikkat çekti.