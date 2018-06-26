Obezite konuşuldu

Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Mustafa Şahin, 112 İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Mahmut Gümüş ve Bozok Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Mesut Sipahi, Ankara'da düzenlenen ‘Obezite Merkezleri Bilgilendirme Toplantısı na katılarak, obezite ile mücadele çalışmaları hakkında uygulanan çalışmalar hakkında bilgilerini yenilediler.