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Obezite konuşuldu

YOZGAT İl Sağlık Müdürlüğü personeli ile Bozok Üniversitesi Başhekimi, Ankara’da düzenlenen obezite konulu toplantıya katıldı.

Obezite konuşuldu

YOZGAT İl Sağlık Müdürlüğü personeli ile Bozok Üniversitesi Başhekimi, Ankara’da düzenlenen obezite konulu toplantıya katıldı.

26 Haziran 2018 Salı 07:00
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Obezite konuşuldu

Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Mustafa Şahin, 112 İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Mahmut Gümüş ve Bozok Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Mesut Sipahi, Ankara'da düzenlenen ‘Obezite Merkezleri Bilgilendirme Toplantısı na katılarak, obezite ile mücadele çalışmaları hakkında uygulanan çalışmalar hakkında bilgilerini yenilediler.

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