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OBA’dan Afrin’e destek

YOZGAT’ta faaliyet gösteren Oba İşitme Merkezi, Afrin’de devam eden Zeytin Dalı Harekatı’na destek vermek amacıyla şehit yakınları, gaziler ile asker ve yakınlarının başvuruda bulunması halinde, işitme cihazını ücretsiz vereceğini açıkladı.

OBA’dan Afrin’e destek

YOZGAT’ta faaliyet gösteren Oba İşitme Merkezi, Afrin’de devam eden Zeytin Dalı Harekatı’na destek vermek amacıyla şehit yakınları, gaziler ile asker ve yakınlarının başvuruda bulunması halinde, işitme cihazını ücretsiz vereceğini açıkladı.

07 Şubat 2018 Çarşamba 07:00
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OBA’dan Afrin’e destek

Merkez Sahibi Hamdi Erciyas, düzenlediği basın toplantısında, vatanın birlik ve bütünlüğü için devam eden Zeytin Dalı Harekatına devam eden Türk ordusuna başarılar diledi. Erciyas,
‘’Ordumuzun başarısı için Dua ediyoruz. Bu süreçte herkes asker ve yakınlarına elinden gelen tüm yardımları az-çok demeden yapmak zorundadır. Bizde oba işitme merkezi olarak işyerimizin kapısını Şehit yakınlarına-gazi ve yakınlarına ve tüm asker ve ailelerine ücretsiz işitme cihazı vererek açıyoruz’’ dedi. 
Erciyas, ihtiyacı olan gururlu-şanlı insanlara hizmet vermekten mutlu olacaklarının altını çizerek, ‘’Allah ordumuzu tüm tehlikelerden korusun Canımızla-malımızla ordumuzun yanında ve arkasındayız. 15 Temmuz’da olduğu gibi Türk milleti kendi destanını yazmak zorundadır. Terör Türkiye’de tek bir partinin meselesi değil tüm Türkiye'nin meselesidir. Terörü destekleyenler bilsinler ki biz bir olduğumuz sürece vatanımızı bölemezler. Bizlere doğrulttukları namlular bir gün kendilerine dönecek ve kendi kanlarında boğulacaklardır’’ diye konuştu.
 

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