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Normal doğuma teşekkür

YOZGAT İl Sağlık Müdürlüğü, bakanlığın kriterleri doğrultusunda normal doğuma yönelik çalışmalar yaparak, katkı sağlayan ebelere başarı belgesi verilip, teşekkür edildi.

Normal doğuma teşekkür

YOZGAT İl Sağlık Müdürlüğü, bakanlığın kriterleri doğrultusunda normal doğuma yönelik çalışmalar yaparak, katkı sağlayan ebelere başarı belgesi verilip, teşekkür edildi.

01 Mayıs 2018 Salı 07:00
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Normal doğuma teşekkür

Yozgat’ta en çok normal doğum yaptıran Yozgat Şehir Hastanesi’nden Hatice Uyar, Sorgun Devlet Hastanesi’nden Leyla Ünlü, Akdağmadeni Devlet Hastanesi’nden Pelin Bekdur başarı belgesine layık görüldü. Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin, ebelerin kadının, ailenin ve toplumun sağlık danışmanları olduğunu söyledi, sağlık sisteminin başarıya ulaşmasında her sağlık çalışanının yerinin vazgeçilmez olduğunun altını çizdi. Şahin, ‘Bunlardan biri de ebe arkadaşlarımızdır. Zaman kavramı gözetmeksizin tüm zorluklara rağmen özveri ile bu kutsal görevi yerine getiren tüm ebelerimize teşekkürlerimi sunuyorum. 2017 yılında Bakanlığımızın öncülüğünde normal doğuma en çok katkı sağlayan ebelerimize başarı belgelerini de vermiş bulunmaktayız. Kendilerini kutluyor, başarılarının devamını diliyorum’ dedi.

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