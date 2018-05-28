Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 10°
parçalı az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
106525
ALTIN
191.415
DOLAR
4.5793
STERLİN
6.1005
EURO
5.3254

Normal Doğum oranı arttı

YOZGAT Şehir Hastanesi Kadın Doğum ve Hastalıkları Uzmanı Saniye Altıntaş Gezegen’e normal doğum yapma oranını yükseltip, sezaryen oranını azaltması nedeniyle Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ‘Başarı Belgesi’ verildi.

Normal Doğum oranı arttı

YOZGAT Şehir Hastanesi Kadın Doğum ve Hastalıkları Uzmanı Saniye Altıntaş Gezegen’e normal doğum yapma oranını yükseltip, sezaryen oranını azaltması nedeniyle Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ‘Başarı Belgesi’ verildi.

28 Mayıs 2018 Pazartesi 07:00
68 Okunma
Normal Doğum oranı arttı

Gezegen, belgesini Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Cahit B. Kayhan’dan aldı. Yozgat’ta son iki yıldır sezaryen oranının, Türkiye sezaryen oranının altında olması, sağlık alanlarında gerçekleşen başarılar arasına girdi. Sezaryen oranlarının düşürülerek, normal doğumun teşvik edilmesinin anne, bebek sağlığı açısından önemli olduğu belirtildi. Ülkemizde sağlıklı nesiller için her türlü koruyucu tedbir ve desteği alarak anne, çocuk ve ergen sağlığını korumak ve geliştirmek amacına yönelik gerekli tedbirlerin alındığı hatırlatıldı. ‘Anne, Bebek, Eylem Planı’ kapsamında yürütülen çalışmalar kapsamında Yozgat Şehir Hastanesi Kadın Doğum ve Hastalıkları Uzmanı Saniye Altıntaş Gezegen’e yaptığı çalışmalarla Yozgat’ta normal doğum oranını yükseltmesi nedeniyle ‘Başarı Belgesi’ verildiği kaydedildi. Yozgat Şehir Hastanesi’nin, ülkemizdeki binlerce hastaneden sadece 18'inde bulunan ‘Anne Dostu ve Bebek Dostu Hastane’ unvanını alan ilk şehir hastanesi olduğu da hatırlatıldı.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Hastaneye yeni servis
Hastaneye yeni servis
Kene öldürüyor
Kene öldürüyor
Ebelerin günü
Ebelerin günü
Yoğun Bakım Çalıştayı
Yoğun Bakım Çalıştayı
Beslenme uyarısı
Beslenme uyarısı
Beyaz Meleklere özel
Beyaz Meleklere özel

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim