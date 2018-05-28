Normal Doğum oranı arttı

Gezegen, belgesini Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Cahit B. Kayhan’dan aldı. Yozgat’ta son iki yıldır sezaryen oranının, Türkiye sezaryen oranının altında olması, sağlık alanlarında gerçekleşen başarılar arasına girdi. Sezaryen oranlarının düşürülerek, normal doğumun teşvik edilmesinin anne, bebek sağlığı açısından önemli olduğu belirtildi. Ülkemizde sağlıklı nesiller için her türlü koruyucu tedbir ve desteği alarak anne, çocuk ve ergen sağlığını korumak ve geliştirmek amacına yönelik gerekli tedbirlerin alındığı hatırlatıldı. ‘Anne, Bebek, Eylem Planı’ kapsamında yürütülen çalışmalar kapsamında Yozgat Şehir Hastanesi Kadın Doğum ve Hastalıkları Uzmanı Saniye Altıntaş Gezegen’e yaptığı çalışmalarla Yozgat’ta normal doğum oranını yükseltmesi nedeniyle ‘Başarı Belgesi’ verildiği kaydedildi. Yozgat Şehir Hastanesi’nin, ülkemizdeki binlerce hastaneden sadece 18'inde bulunan ‘Anne Dostu ve Bebek Dostu Hastane’ unvanını alan ilk şehir hastanesi olduğu da hatırlatıldı.