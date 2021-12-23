Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Nabızsızlık eğitimi

Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, Yenidoğan Canlandırma Programı (NRP) Uygulayıcı Eğitimi kapsamında eğitim verilmeye başlandı.

23 Aralık 2021 Perşembe 00:08
Nabızsızlık eğitimi

Ülkemizde oksijen eksikliği ve nabızsızlık olarak bilinen asfiksiye bağlı ölümlerin ve doku bozukluklarının önlenmesi amacıyla 1998 yılından bu yana yürütülen Yenidoğan Canlandırma Programı (NRP) Uygulayıcı Eğitimi, SER Otel’de başladı. Neonatal Resüsitasyon Programı (NRP) Uygulayıcı Eğitimi kapsamında doğum salonunda çalışan ve yenidoğana yönelik girişimde bulunan tüm sağlık çalışanlarına standart bir canlandırma uygulayabilmesi için gerekli bilgi ve becerilerle donatılması amacıyla eğitim veriliyor.

Anahtar Kelimeler:
Nabızsızlık EğitimiYozgatIlerigazetesiAralıkPerşembeHaberYozgatİlSağlıkMüdürlüğüYenidoğanCanlandırmaProğramıNRPUygulayıcıEğitimBaşladıOksijenEksikliğiiNabızsızlıkSağlıkçalışanları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Teşekkür Belgesi verdi
Teşekkür Belgesi verdi
ÇOCUKLARDA BACAK AĞRISINA DİKKAT!
ÇOCUKLARDA BACAK AĞRISINA DİKKAT!
Çay saati uygulaması
Çay saati uygulaması
Başhekimden ikram
Başhekimden ikram
HASTALARA TAKiP
HASTALARA TAKiP
UZMAN OLDU, PASTA KESTi
UZMAN OLDU, PASTA KESTi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim