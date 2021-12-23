Nabızsızlık eğitimi

Ülkemizde oksijen eksikliği ve nabızsızlık olarak bilinen asfiksiye bağlı ölümlerin ve doku bozukluklarının önlenmesi amacıyla 1998 yılından bu yana yürütülen Yenidoğan Canlandırma Programı (NRP) Uygulayıcı Eğitimi, SER Otel’de başladı. Neonatal Resüsitasyon Programı (NRP) Uygulayıcı Eğitimi kapsamında doğum salonunda çalışan ve yenidoğana yönelik girişimde bulunan tüm sağlık çalışanlarına standart bir canlandırma uygulayabilmesi için gerekli bilgi ve becerilerle donatılması amacıyla eğitim veriliyor.