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Mustafa KOLATAR Sevenlerini Korkuttu !

Yozgat'ın tanınmış eşraflarından Kolatar Ev Concept mağazaları sahiplerinden Mustafa KOLATAR ani gelişen ve kırmızı kod ile Kayseriye sevk edilen....

09 Nisan 2020 Perşembe 20:09
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Mustafa KOLATAR Sevenlerini Korkuttu !

Yozgat'ın tanınmış eşraflarından Kolatar Ev Concept mağazaları sahiplerinden Mustafa KOLATAR ani gelişen damar tıkanıklığı sebebiyle Kayseri Acıbadem hastanesine sevk edildi. Birden fazla damar tıkanıklığı teşhisi ile ByPass ameliyatı olan Mustafa KOLATAR'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve 10 gün içerisinde hastaneden taburcu olacağı yetkililer tarafından belirtildi. Biz de İleri Gazetesi olarak Kolatar ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

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Son Güncelleme: 09.04.2020 20:23
Anahtar Kelimeler:
MustafaKolatarMustafa KolatarIstikbal Yozgat
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