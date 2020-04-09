Mustafa KOLATAR Sevenlerini Korkuttu !

Yozgat'ın tanınmış eşraflarından Kolatar Ev Concept mağazaları sahiplerinden Mustafa KOLATAR ani gelişen damar tıkanıklığı sebebiyle Kayseri Acıbadem hastanesine sevk edildi. Birden fazla damar tıkanıklığı teşhisi ile ByPass ameliyatı olan Mustafa KOLATAR'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve 10 gün içerisinde hastaneden taburcu olacağı yetkililer tarafından belirtildi. Biz de İleri Gazetesi olarak Kolatar ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.