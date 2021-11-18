Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

MÜCADELEYE DEVAM

Bir asrı aşkın süredir bağımlılıklarla mücadelesini sürdüren Yeşilay’ın Yozgat Şubesi, Alkol Farkındalık Haftası’nı değerlendirdi, mücadele çalışmalarının hız kesmeden devam edeceği bilgisi paylaşıldı.

18 Kasım 2021 Perşembe 00:27
MÜCADELEYE DEVAM

Yeşilay Yozgat Şube Başkanı Alp Sinan Ertürk, alkol bağımlılığının bireyler ve toplum açısından zararları olduğunu belirterek, Yeşilay’ın yürüttüğü önleme faaliyetleri hakkında bilgi verip, Yeşilay Danışmanlık Merkezleri’nde (YEDAM)yürütülen çalışmaları değerlendirdi. Alkol bağımlılığının da tüm bağımlılıklar gibi hem birey hem de çevresi için zararları olduğuna vurgu yapan Ertürk, ‘’Yeşilay olarak 101 yıl önce alkolle başladığımız bağımlılıkla mücadelemizi önleme, savunuculuk ve müdahale alanlarında aralıksız sürdürüyoruz’’ dedi. Ertüdk, alkol kullanımının çeşitli sağlık sorunlarına, sosyal sorunlara neden olduğu konusunda farkındalık oluşturmayı önemsediklerini, tüm Türkiye’de olduğu gibi Yozgat’ta da uygulanan Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı ile küçük yaşlardan başlayarak sağlıklı yaşam bilinci oluşturmaya çalışıldığını aktardı. Ertürk, ‘’Sanattan spora farklı alanlardaki projelerimiz sayesinde de herkesi alkol bağımlılığının zararları konusunda düşünmeye davet ediyoruz. Bağımlılığın oluştuğu durumda ise YEDAM’da bağımlı bireylere ve ailelerine alanında uzman psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarımızla ücretsiz hizmet veriyoruz. Alkol Farkındalık Haftası vesilesiyle alkol bağımlılığının zararlarını bir kez daha hatırlatıyor ve herkesi bağımlılıklardan uzak, sağlıklı bir yaşama davet ediyoruz. Yeşilay olarak biz de, 101 yıldır olduğu gibi bu konuda çalışmaya ve bize ihtiyaç duyan vatandaşlarımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz’’ diye konuştu. Yeşilay, YEDAM ile bağımlılara ve yakınlarına ücretsiz psikososyal danışmanlık ve rehabilitasyon desteği sağladığına değinen Ertürk, YEDAM’ın bağımlılık alanında uzman psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarından oluşan bir ekibe sahip olduğunu aktardı. Ertürk, ‘’Alkol bağımlılığının yanı sıra tütün, madde, kumar ve teknoloji ile ilgili sorunlar yaşayan kişilere de ücretsiz psikososyal destek sağlayarak yeniden hayata kazandırılmaları için yardımcı oluyor. Aynı zamanda aile ve yakınlarına da destek vererek bozulan yaşam düzeninin onarılmasını ve ilişkilerin sağlıklı devam etmesini destekliyor. YEDAM’a 115 YEDAM Danışma Hattı üzerinden ulaşılabiliyor’’ ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 17.11.2021 19:17
Anahtar Kelimeler:
AlpSinanErtürkAlkolfarkındalıkhaftasıMücadeleBağımlıllıklaYeşilayHaberPerşembeIlerigazetesiYozgatMücadeleye Devam
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sinsi hastalık: Şeker
Sinsi hastalık: Şeker
Dünya Prematüre Günü
Dünya Prematüre Günü
Diyabet anlatıldı
Diyabet anlatıldı
Ikınma tekniği geliştirildi
Ikınma tekniği geliştirildi
Sertifikasını aldı
Sertifikasını aldı
Şeker ölçümü yapıldı
Şeker ölçümü yapıldı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim