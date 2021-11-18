MÜCADELEYE DEVAM

Yeşilay Yozgat Şube Başkanı Alp Sinan Ertürk, alkol bağımlılığının bireyler ve toplum açısından zararları olduğunu belirterek, Yeşilay’ın yürüttüğü önleme faaliyetleri hakkında bilgi verip, Yeşilay Danışmanlık Merkezleri’nde (YEDAM)yürütülen çalışmaları değerlendirdi. Alkol bağımlılığının da tüm bağımlılıklar gibi hem birey hem de çevresi için zararları olduğuna vurgu yapan Ertürk, ‘’Yeşilay olarak 101 yıl önce alkolle başladığımız bağımlılıkla mücadelemizi önleme, savunuculuk ve müdahale alanlarında aralıksız sürdürüyoruz’’ dedi. Ertüdk, alkol kullanımının çeşitli sağlık sorunlarına, sosyal sorunlara neden olduğu konusunda farkındalık oluşturmayı önemsediklerini, tüm Türkiye’de olduğu gibi Yozgat’ta da uygulanan Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı ile küçük yaşlardan başlayarak sağlıklı yaşam bilinci oluşturmaya çalışıldığını aktardı. Ertürk, ‘’Sanattan spora farklı alanlardaki projelerimiz sayesinde de herkesi alkol bağımlılığının zararları konusunda düşünmeye davet ediyoruz. Bağımlılığın oluştuğu durumda ise YEDAM’da bağımlı bireylere ve ailelerine alanında uzman psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarımızla ücretsiz hizmet veriyoruz. Alkol Farkındalık Haftası vesilesiyle alkol bağımlılığının zararlarını bir kez daha hatırlatıyor ve herkesi bağımlılıklardan uzak, sağlıklı bir yaşama davet ediyoruz. Yeşilay olarak biz de, 101 yıldır olduğu gibi bu konuda çalışmaya ve bize ihtiyaç duyan vatandaşlarımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz’’ diye konuştu. Yeşilay, YEDAM ile bağımlılara ve yakınlarına ücretsiz psikososyal danışmanlık ve rehabilitasyon desteği sağladığına değinen Ertürk, YEDAM’ın bağımlılık alanında uzman psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarından oluşan bir ekibe sahip olduğunu aktardı. Ertürk, ‘’Alkol bağımlılığının yanı sıra tütün, madde, kumar ve teknoloji ile ilgili sorunlar yaşayan kişilere de ücretsiz psikososyal destek sağlayarak yeniden hayata kazandırılmaları için yardımcı oluyor. Aynı zamanda aile ve yakınlarına da destek vererek bozulan yaşam düzeninin onarılmasını ve ilişkilerin sağlıklı devam etmesini destekliyor. YEDAM’a 115 YEDAM Danışma Hattı üzerinden ulaşılabiliyor’’ ifadelerini kullandı.