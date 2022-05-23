Mücadele anne karnında başlıyor

Avrupa Obezite Günü dolayısıyla vatandaşları obezite konusunda uyarılarda bulunan Başhekim Uzman Dr. Kozan, obezitenin insan ömrünü kısaltması ve ortaya çıkardığı yan etkilerle de yaşam kalitesini bozması sebebiyle bir hastalık olarak kabul edildiği belirtildi. Son yıllarda yaşam biçimindeki değişikliklerin de katkısıyla toplumda görülme oranları sürekli arttığı belirtilen Kozan, obezite ile mücadele anne karnından yaşamın sonuna kadar sürdürülmesi gereken bir zorunluluk olduğu aktarıldı.

Toplumdaki farkındalığın arttırılması, günlük yeme alışkanlıklarının sağlıklı yöne kaydırılması, fiziksel aktivite düzeyinin yükseltilmesi ve diğer sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazandırılması gerek önleme gerekse tedavide önem taşıdığı ifade edilen Kozan, şunlar kaydedildi: "Obezite, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 'sağlığı bozacak ölçüde vücutta aşırı yağ birikmesi' olarak tanımlanmaktadır. Yetişkin erkeklerde vücut ağırlığının ortalama yüzde 15-20'sini, kadınlarda ise yüzde 25-30'unu yağ dokusu oluşturur. Erkeklerde bu oranın yüzde 25, kadınlarda ise yüzde 30'un üzerine çıkması durumu obezite olarak tanımlanır. Obezite, tüm toplumlarda çok yaygın görülen bir sağlık sorunudur ve giderek küresel bir epidemi halini almaktadır. DSÖ, 2016 verilerine göre dünyada 18 yaş üstü popülasyon 1,9 milyarın üstünde fazla kiloludur, bunların 650 milyonu da obez grubundadır. DSÖ, 2016 verilerine göre dünyada 18 yaş üstü popülasyonun yüzde 39'u fazla kilolu, yüzde 13'ü de obez grubundadır. Dünya genelinde obeziteprevalansı 1975-2016 yılları arasında yaklaşık 3 katına çıkmıştır."

Kozan, "Sağlığı koruyup geliştirebilmek için sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite yaşamın bir parçası haline getirilmelidir. Obezite ile mücadele bireysel değil toplumsal bir sorun olup toplum tabanlı, çok sektörlü, multidisipliner ve kültürel yaklaşım gerektirmektedir. Bu sebeple toplumun obezite ile mücadele konusunda bilgi düzeyini artırmak, yeterli ve dengeli beslenme ve düzenli fiziksel aktivite alışkanlığı kazanmasını teşvik etmek ve böylece ülkemizde obezite ve obezite ile ilişkili hastalıkların görülme sıklığını azaltmak amacıyla Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı 2018-2023 olarak güncellenmiş ve uygulanmaktadır" dedi.

Haber Merkezi