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Muayene sayısı 5 bine ulaştı

TÜRKİYE'nin ilk şehir hastanesi olan Yozgat Şehir Hastanesi’nde günde 5 bin hasta muayene edilmeye başlandığı açıklandı.

Muayene sayısı 5 bine ulaştı

TÜRKİYE'nin ilk şehir hastanesi olan Yozgat Şehir Hastanesi’nde günde 5 bin hasta muayene edilmeye başlandığı açıklandı.

17 Eylül 2018 Pazartesi 07:00
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Muayene sayısı 5 bine ulaştı

Günde yalnızca 6-7 ambulansla sevk kabul edilip, aynı şekilde 6-7 ambulansla il dışı sevk verildiği hatırlatılarak, Şehir Hastanesi’nin günde 5 bin hasta muayenesinin yapılıp, günde ortalama 30 ambulansla sevk kabul edildiği kaydedildi. Açıklamada, ‘Muayene ettiğimiz her 2 bin hastamızdan yalnızca birini ambulans ile sevk eden bir kurum haline gelmiş bulunmaktayız. Devletimizin desteği ve Yozgat Şehir Hastanesi ailesi mensuplarımızın üstün gayretleri, vatandaşlarımızın teveccühüyle amacımız, hizmet çıtamızı daha da yükseltmektir. Vatandaşlarımıza saygı ve şükranla arz ederiz’’ denildi.
Yozgat Şehir Hastanesi’nin 2016 yılında 67 Uzman hekimle hizmet verirken bugün bu uzman sayısının 109’a, 7 olan Pratisyen hekim sayısının da 17 çıktığı vurgulandı. Hastanede 343 olan Ebe-Hemşire sayısı 449'a çıktı. 2016'da aylık ortalama 54 bin 409 olan acil dahil ayakta hasta kabulü 81 bin 920'ye ulaştı. Yatan hasta sayısı aylık 2016 yılında bin 865 iken 2 bin 772'ye yükseldi. Bin 456 olan aylık ameliyat sayısı 2 bin 338 oldu. Aylık 198 hasta başka hastanelerden Yozgat'a sevk ile gelirken, bu sayı 847'ye çıktı.

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