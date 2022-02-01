MORAL VE MOTİVASYON ETKİNLİĞİ

COVİD-19 pandemi süresince fedakâr bir şekilde çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hekimleri ile Fizyoterapistlere Başhekim Uz. Dr. Mustafa Kozan tarafından moral ve destek ziyareti gerçekleştirdi. Yapılan Moral ve Motivasyon etkinliğinde konuşan Kozan,” Personellerimize moral ve destek ziyaretlerimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Fizik Tedavi bölümümüzde fedakârca çalışan sağlık çalışanlarımızın her daim kendilerinin yanında olduğumuzu göstermek ve ufakta olsa pasta ikramı ile kendilerine moral vermek istedik. Bu vesileyle bir kez daha tüm sağlık çalışanlarımıza çok teşekkür eder, hastalarımıza acil şifalar diliyorum” dedi. Bu tür etkinlikleri düzenlemeye devam edeceklerini belirten Kozan, vatandaşlara daha iyi hizmet etmek için, personellerin moral ve motivasyonlarını sürekli yüksek tutacaklarının altını çizdi. Sağlık çalışanlarına yönelik moral ve motivasyon etkinliği kapsamında Kozan, personellerle birlikte pasta kesti.