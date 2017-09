Mobil cankurtaran

Trafik kazalarında olay yerine kısa sürede ulaşan ve yaralılara ilk müdahalede bulunan ekipler hasta ve yaralılara umut oluyor.

Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü tarafından uygulamaya konulan ‘Mobil Ambulans Projesi’ kapsamında trafiğin yoğun olduğu günlerde ve özellikle bayramlarda yaşanabilecek olası trafik kazalarında sağlık ekipleri, olay yerine en kısa sürede ulaşıyor ve yaralılara da anında müdahale ediyor.

Ankara-Sivas ve Kayseri-Yozgat karayolu güzergahı üzerinde trafiğin yoğun olduğu bölgelerde hizmet veren mobil ambulanslar, sağlık müdürlüğü tarafından 15 noktada 45 ekiple konuşlandırıldı.

‘Mobil Ambulans Uygulaması’ hakkında açıklamalarda bulunan İl Sağlık Müdürlüğü 112 Komuta Merkezi Başhekimi Dr. Abdullah Cesur, “Yozgat Batıyı Doğuya Güneyi Kuzeye bağlayan güzergah üzeride olduğu için ve 10 günlük bayram süresi boyuna trafiğin yoğunluğu olduğunu düşünerek mobil istasyonlar oluşturduk. Vakalara en kısa sürede müdahale edip hayat kurtarmak için her an ekiplerimiz hazır vaziyette bulunuyor. İstasyonlarımızı Ankara-Sivas karayolu üzerinde ve Kayseri-Yozgat yolu üzerinde konuşlandırdık. Ekibimizle birlikte hazır kıta bekliyoruz.

Vakalara en kısa sürede ulaşmak için her türlü çabayı sarf ediyoruz” dedi.

Gerçekleşen kazalarda ilk müdahalenin her zaman önemli olduğunu dile getiren Cesur, “İlk müdahale her zaman hayat kurtarır. Bunu dikkate alarak bu uygulamayı başlatmış bulunuyoruz. 15 istasyon noktamızda 45 personelimizle hizmet veriyoruz. Vakalara daha hızlı yetiştiğimiz için müdahalemiz daha hızlı olmakta ve hayat kurtarmaktayız. Bu konu da geri dönüşüm olarak da faydalı olduğu kanaatine varıyoruz” şeklinde konuştu.

Sürücü Oktay Yıldırım ise böyle bir uygulamayı daha önce görmediğini söyleyerek “Uygulamayı görünce mutlu oldum. Emniyette olduğumu hissettim. Bugün itibariyle trafik kazalarından 109 vatandaşımız vefat etti. Bu tür mobil uygulamaların olay yerine yakın olması çok güzel bir şey ama bunun da Yozgat’ta olması daha da güzel. Uygulama yüzde 90 hayat kurtaracak bu projeyi hayata geçiren herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.